Tudtad? Néhány rák a madaraknál is jobban lát

Akadnak például rákok, amelyek még a madaraknál is jobban látnak! Pedig utóbbiak egyes fajtáinak a magasból történő vadászathoz igazán éles látásra van szüksége. Nem véletlenül alakult ki a „sasszem" kifejezés. Ráadásul nem is csak a magyar nyelvben hasonlítják a kiválóan látó embereket a sashoz, a spanyolok és a németek is így tesznek, pedig a hasonlóság csak látszólagos: a madarak akár nyolcszor jobban látnak az embernél.A madarak egyik legfontosabb érzékszerve a szem, a sasok például nemcsak fejlett térlátással rendelkeznek, de szemükben körülbelül ötször-hétszer annyi fényérzékelő sejt van, mint az emberében. Az ezekhez kapcsolódó úgynevezett receptoroknak köszönhetően a sas látóidege – amely a szemből az agyba szállítja az információkat – kétszer annyi rostot tartalmaz, mint a miénk, így akár 2-3 kilométeres magasságból is észreveszi a mozgó nyulat.

– Léteznek vak állatok is. Ilyen például a barlangi gőte, amelynek egyedei örök sötétségben élnek. – Korábban azt gondolták, hogy az emberszabású majmokon és az emberen kívül a legtöbb emlős színvak. Az újabb kutatásokból azonban kiderült, hogy ez nem egészen igaz. – Kimutatták, hogy a kutyák és a macskák „kétszínlátók". A vizsgálatokból az derült ki, hogy a kutyák és a macskák ugyanúgy látnak, mint az emberi piros-zöld színvakok, vagyis a kutyák világa sárga, kék és szürke színekből áll. Amikor egy ember pirosnak lát egy tárgyat, a kutyának ez sárgának tűnik, a zöld tárgyak pedig fehérnek (azaz a szürke egyik árnyalatának). Tehát a kutyák és a macskák nem színvakok, de nem is látják olyan színesnek a világot, mint az emberek.

– A fejlettebb szervezetek látószervét három fő típusba sorolhatjuk: a pontszem, a mozaikszem (összetett szem) és a hólyagszem. A pontszem és a mozaikszem az ízeltlábúak látását szolgálja. A hólyagszem pedig a lábasfejűek és a gerincesek legfejlettebb képlátását teszi lehetővé.– A mozaikszem sok önálló szemecskéből, úgynevezett ommatídiumból tevődik össze. Minél több ommatídiumból áll egy összetett szem, annál élesebb képet lát a gazdája. A szitakötők látása például megközelíti a gerincesek hólyagszemét. Nézd meg, milyen lenne, ha egyes állatoknak elöl lenne a szeme>> – A legfejlettebb szem a lábasfejűeknél és a gerinceseknél megtalálható hólyagszem.– Nem minden fajnak szükséges ugyanazt látnia a világból. Ezért a fejlődésük során ehhez igazodva alakult ki a szemük is. Amelyik fajnak nincs szüksége bizonyos színekre vagy formákra, annak a szeme ezeket nem is érzékeli. A legtöbb emlős például nem látja a színeket, más állatok viszont olyan frekvenciatartományokat is érzékelnek a fényből, amelyet mi nem, ezért ugyanazt a színt egészen másnak látják.– A földikutya egy olyan vakondszerű életmódot folytató, föld alatt élő jószág, amelynek úgy tűnik, nincs is szeme. De ez nem igaz: a földikutyák szeme elcsökevényesedett, nagyjából egy milliméteres, ráadásul egy bőrredő alatt található. S bár nem látnak vele, a nap fényét érzékelik, biológiai óráját a nappali fényhez és az éjszakai sötétséghez igazítja.– A kígyók egy része nemcsak a szemével, de hőérzékelő gödörszerveivel is „lát". A hőkép alapján még éjszaka is pontosan tudja követni zsákmányát.– A hüllők közül a kaméleonok szeme a legizgalmasabb. Szemgolyóikat kúp alakú védőburok takarja, és egymástól függetlenül is tudják őket forgatni. Amikor zsákmányt észlelnek, mindkét szemüket ráirányítják, így pontosan be tudják mérni az áldozat távolságát. Térlátásuk ilyenkor annyira jó, hogy a prédát csak akkor tévesztik el hosszú nyelvükkel, ha az éppen a nyelvkicsapódás pillanatában röppen el.– A sáskarákok látása állítólag még a madarakénál is jobb. Sokkal több színt ülönböztetnek meg, mint az ember, és a számunkra láthatatlan hullámhosszakból is rengeteg információt szereznek.– A halak nagy ré állítólag erősen rövidlátó. A pontyalkatúak csak a tőlü 1-5 centiméterre lévő tárgyakat látjá élesen, míg a porcos halaknak, mit például a cápá és a rájá , egyáltalán nem látjá a színeket.