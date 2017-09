Tudtad? Ősszel kiürül néhány fészek

A költöző madarak ilyenkor dél fel veszik az irányt, egyes fajok akár kontinenseket is képesek átrepülni. Az útvonalak egyrészt genetikailag kódoltak – azaz úgy születnek, hogy maguktól is tudják, merre kell tartaniuk –, másrészt tanultak. Ha nem változik túl sokat az érintett környezet, akkor évről évre ügyesen elnavigálnak a célig. Tájékozódási pontként hegyláncokat, folyókat és jellegzetes széljárásokat használnak. Az emberi tevékenység azonban rövid idő alatt képes hatalmas változást előidézni az őt körülvevő környezetben, ami könnyedén megzavarhatja az átvonuló madarakat. Az évszázadok alatt berögzült útvonalak változására a madarak nem tudnak reagálni, pedig sajnos a környezet rombolása, beépítése, a mezőgazdaság, a vadászat, de még a szélerőművek is átrajzolhatják a „térképet".– A madarak nagyon hosszú utat tesznek meg, sokat repülnek tenger, illetve sivatag felett. Ilyenkor nincs alkalmuk táplálkozni. Indulás előtt ezért feltöltik raktáraikat, testzsírjuk megnövekszik, és egyes szerveik összemennek, mivel a hosszú repülőutak nagyon energiaigényesek.

Az abszolút rekorder a kis goda, amely éjjel-nappal repülve 10 ezer 200 kilométerre jut el.– A tengeri vándormadarak még hosszabb utakra indulnak, a leghosszabb utat a Chilében és Új-Zélandon költő szürke vészmadár teszi meg, és Japánban, Alaszkában és Kaliforniában tölti a nyarat. Évente összesen 64 ezer kilométert utazik.

Évekkel ezelőtt történt, hogy egy jeladóval felszerelt magyar gólyát, Ménest „elfogtak" Egyiptomban. Miután kiderítették, hogy nem kémgólyáról van szó, átadták a természetvédőknek, akik gondosan jártak el, és egy természetvédelmi körzetben engedték szabadon. Sajnos mégsem lett happy end a történet vége: egy család levadászta, és megette vacsorára. Ez egyébként csak nálunk fura szokás. Kínától Vietnamig egész Kelet-Ázsiában szeretik a gólyát.

Ezen a honlapon (kattints ide!) valós időben figyelheted a madarak mozgását. Találsz költöző madarakat, és olyanokat is, akik itt vészelik át a telet.– A öltöző madarak egyrészt energiatakarékosságból repülnek csoportosan (a nagyobb testű fajok 20 százaléknyi energiát is megspórolnak így), másrészt védik magukat a öltöző madarakra specializálódott ragadozóktól.– öltöző madarakról már az ókori görögö is észítettek feljegyzéseket. Tény ugyan, hogy akkor – háromezer évvel ezelőtt – még azt hitté , téli álmot alszanak a Nílus mentén.

Less bele a világhírű Vándormadarak című filmbe:

hajtogass darvakat

– Biztos te is láttál már ábeleken üldögélő madarakat. Ennek is megvan az oka. Általában egymástól egyenlő távolságra helyezkednek el, ami azért jó, mert a ésőbb érkező így le tudnak szállni az üres helyekre. Mindig széllel szemben ülnek a ábelre, felszálláskor ugyanis ez a legelőnyösebb pozíció számukra.– A madarak vándorláshoz való jogát 1818 óta védi az emberiség. A öltöző madarak nem ismerik a határokat, így az ember feladata tiszteletben tartani a szokásaikat. De nem sikerül ez mindenhol. Indiában például komoly problé , hogy a túlnépesedés és az ebből adódó élelemhiány miatt, orvvadászok szakosodtak a vándorló madarak kilövésére.– A tudomány figyeli a öltöző egyedeket. Amennyit csak tudnak, ülönféle nyomkövetőkkel látnak el, amelyek segítségével akár évekig is övethetik az adott fajok útját és szokásait.– Becslések szerint Izrael fölött évente 500 millió vándormadár repül át.És ha kedvet kaptál,