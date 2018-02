Tudtad? Rénszarvasokkal is versenyeznek

Egy-két alfaja a téli sportoknak pedig igazán extrém és különleges is lehet. A skandinávok és az oroszok például előszeretettel rendeznek rénszarvasversenyt. Ezek közül a leghíresebbet Norvégiában tartják, ahol a város főutcáján futnak versenyt az állatok és a hozzájuk kötözött síelők. A legfurcsábbat pedig Alaszkában rendezik. Itt a pamplonai bikafuttatást utánozzák, azaz évente egyszer kihajtanak az utcára egy csomó szarvast, hogy a vállalkozó kedvű emberek előlük futva megpróbáljanak elmenekülni előlük.– Hasonlóan vicces, de már tényleg sportra hasonlító sport a bobski, ami a sílés és a boszánkó keresztezéséből született. A készítők szerint elsősorban a sebesség megszállottjai rajonganak érte, mivel akár meredek pályákon is remekül használható, ráadásul kis hóvastagságnál is működik, nem kell feltétlenül félméteres friss hó hozzá.– A dupla hódeszka egy két lábra külön-külön csatolható eszköz, de igazából nem egy kettévágott snowboard.– A legextrémebb téli sport, amit találtunk, a Bun-J-Ride, vagyis a síugrás és a bungee jumping keveréke. A nem mindennapi sport lényege, hogy a bátor vállalkozók egy síugró sáncról rajtolnak el, amely azonban nem egy havas lejtőben, hanem egy mély szakadékban végződik. Az ugrás után nem marad más, csak a zuhanás a szakadék mélye felé, majd a mutatvány végén a drótkötelek segítségével finoman a völgy túloldalán lévő végállomáshoz siklik az ugró.– Ha pedig fantáziadús „sportokról" van szó, akkor nem korlátozódik a felhozatal a téli sportokra. Itt van kapásból az ember vs. ló maraton. Ezen lóháton vagy futva indulnak el a versenyzők. A táv 35 kilométer. A verseny 1980 óta létezik, amikor a helyi kocsmáros fogadott egy törzsvendégével, hogy az ember hosszútávfutásban képes legyőzni a lovat. Eddig kétszer lett igaza: 2004-ben a brit Huw Lobbnak, 2007-ben a német Florian Holzingernek sikerült nyernie.– Az angolok elég pihentek, ha bugyuta sportok kitalálásáról van szó. A 15. század óta évente rendezik meg például a sajtgurító versenyt. Ez egy meglehetősen veszélyes sport, mert egy meredek hegyoldalról egy 3-4 kilós sajtot gurítanak le, amelyet a versenyzők testi épségük kockáztatásával üldözőbe vesznek. A sok sérülés miatt a hatóságok már többször betiltották a versenyt.– A test és az elme együttes edzésére találták ki a sakkbokszot, melyből 2005 óta Európa-bajnokságot is rendeznek. A versenyzők felváltva sakkoznak és bokszolnak, összesen 11 menetet. Amikor sakkoznak, leveszik a kesztyűt, fejükre hangos zenét játszó fülhallgatót tesznek, hogy ne befolyásolja őket a közönség. A sakkbokszban lehet nyerni mattot adva, kiütéssel, technikai KO-val vagy pontozásos fölénnyel.– Már majdnem 50 éves múltra tekint vissza a nyúlugratás sportja a svédeknél. A versenyző nyulaknak legalább 4 hónaposnak kell lenniük, 8–12 akadályt kell átugraniuk maximum 2 perc alatt.– Törökországból ered a több ezer éves gyökerekkel rendelkező tevebirkózás sportja. Ezeken az eseményeken harci díszbe öltöztetett, speciálisan nevelt hím tevék vesznek részt. A feladat, hogy az erősebbik teve elijessze a gyengébbet.– Fájdalmas „sport" a Tak Ball. Egy hatalmas focilabdát kell kézzel felkapni, majd befutni vele a kapuba, ám közben a labdát birtokló személy szabadon sokkolható elektrosokkolóval. Ezt azért inkább senki se próbálja ki!