Tudtad? Repülőről is támadnak a kalózok

Motorcsónakkal, géppuskákkal támadnak például teherhajókra, vagy turistákat szállító hajókra, tavaly Afrika partjainál, Nigériában egy magyar hajóst is elraboltak. A tengeri rablók hatalmas gazdasági kárt okoznak, évente akár 13-16 milliárd dollárnyit is.Manapság már az is kalózkodásnak számít, ha a tengeren repülőről támadnak meg valakit. A legrégebbi feljegyzett támadások az időszámításunk előtti 13. századból származnak, szóval a bűnözés olyan ágáról van szó, mely mióta tengeren jár az ember kíséri az útján. S, bár férfias dolognak tűnik, azért a női kalózokról is tud a történetírás.– Kínai bordélyházból emelkedett az újkor egyik legbefolyásosabb kalózává Csen Ji-sao. Férje a korabeli Kína legnagyobb kalóza volt, együtt a Távol-Kelet legfélelmetesebb kalózseregének vezetőivé váltak. A férfi halála után a nő ragadta magához a hatalmat, és fosztogatta tovább Kínát.– Szomália kalózok– Anne Bonny egy gazdag ír ügyvéd törvénytelen lányaként született. Apja fiúruhában járatta, és el is tanulta a kor férfias szokásait. Úgy vedelte a rumot, mint egy meglett felnőtt, és verekedésben is jó volt. A Karib-térségben tevékenykedő, legendás „Calico" Jack Rackam kalóz szolgálatába állt, aki teljességgel elbűvölte őt. Mikor végül elkaptá , csak azért úszta meg a ötelet, mert gyermeket várt.– Mary Read Anne Bonnyval ötött erős barátságot, miután csatlakozott a kalózokhoz. Eleinte katonaként, majd egy kereskedelmi hajón tengerészként kereste kenyerét, és a kalandokat. Az 1710-es évek végén vált kalózzá, amikor a hajóját megtámadó „tengeri patkányok" igen mély benyomást tettek rá, így beállt soraik özé.– Rachel Wall az újvilág első amerikai születésű női kalóza volt. Halász férjével beszereztek egy kis ónakot, megtöltötté hozzájuk hasonlóan szerény életminőségű alakokkal, valamint azok szeretőivel, és elkezdté fosztogatni a New England partjainál hajózó kereskedőket. Rachel kedves és ábító „szirénhangja" állítólag több mint egy tucat hajó vesztét okozta.– Talán a leghíresebb kalóz Feketszakáll volt. Ő fekete arcszőrzetében lassan égő kanócokat gyújtott, hogy kinézetével rettegést keltsen.– Sir Francis Drake-et a t tenger ördögének nevezté . Az angolok hősként tekintenek rá, a spanyoloknak azonban egészen más a véleményü róla. A kalóz az 1570-es évek elején kezdte meg az amerikai kontinensen állomásozó spanyol hajó fosztogatását, amelyet királynői engedéllyel folytatott.– Kannibálok faltá fel Jean David Nau-t, vagyis a „Spanyolok ostorát", aki kegyetlenül bánt el fogylaival az 1600-as években.– A legrettegettebb tengeri rabló Európában az Észak-Európából kirajzó, harcos vikingek voltak. Nem csak Nyugat-Európában fosztogattak, hanem Észak-Afrikában, sőt Itáliában is. 844-ben megtámadtá Sevillát is. A folyókon keresztül mélyen behatoltak Kelet-Európába is.– Ne ébreszd fel a kalózokat!– A kalózkodást 1636-ban I. ároly angol király minősítette bűntettnek, legalábbis azt, ami nem állami felhatalmazással történt.– A kalóz szó azonos eredetű a kalauzzal.– Az ókorban néhány révkalauz a helyes navigálás helyett zátonyra futtatta a hajót, a cinkosok pedig a megtámadtá és kifosztottá . Az Adriai-tengeren ülönösen a törö hajóvezető , a kylavuz-ok voltak emiatt hírhedtek.– Egy amerikai szemész szerint a szemtakarót viselő kalózok zöme nem vak volt, hanem így gyorsította meg a szeme alkalmazkodását a félhomályhoz. A kalózoknak gyakran kellett mozogniuk a fedélzet és a hajóbelső özött a tűző napfényből a majdnem teljes sötétségbe, mondja. Az okosabb vagy gyakorlottabb kalózok szemtakarót viseltek az egyik szemü ön, hogy kint is megőrizzé a sötéthez való adaptációját, így amikor lementek a hajóbelsőbe, akkor áthúzhattá a szemkötőt a másik szemükre, és jól láthattak a sötétben, ami ülönösen hasznos lehetett egy másik hajó lerohanásakor.– Hallgass kalóz zenét!