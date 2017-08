Tudtad? Vagy száz új vulkánt találtak

A vulkánok tulajdonképpen a Föld felszínének olyan hasadékai, melyeken keresztül felszínre juthat a magma, vagyis a Föld belsejében fortyogó kőzetolvadék.S bár úgy tűnhet, ma már minden vulkánt ismerünk a bolygón, még a kutatókat is érhetik meglepetések. Most például 91 újabb tűzhányót fedeztek fel az Antarktisz, vagyis a Déli-sark jégtakarója alatt az eddigi 47 mellett. Közülük a legmagasabb négyezer méteres!Csak viszonyításképpen: Magyarország legmagasabb hegye, a Mátrában található Kékes 1014 méteres. Ennél tehát négyszer nagyobb hegyet is rejt a Déli-sark jégtakarója!Ha ezek a vulkánok kitörnek, komoly problémát okozhatnak a Földnek. A klímaváltozás, vagyis az általános felmelegedés következtében már így is veszélyesen gyorsan olvadnak a sarkvidékeket ölelő jégsapkák. Ha ezt még a vulkánkitörések okozta hő is felgyorsítaná, még nagyobb bajba kerülne a világ!– A tűzhányó nevét Vulcanusról kapta, aki a római mitológiában a tűz és a kovácsok istene volt.– Olvastad A kis herceget? Neki még saját vulkánjai is voltak. Napjait ezek tisztogatásával és rózsája ápolásával töltötte. Íme, egy részlet a nemrégiben készült animációs filmből!– A szakemberek eddig úgy hitté , hogy a világ legsűrűbb vulkanikus övezete a kelet-afrikai, ahol a Nyiragongo, a Kilimandzsáró és a Longonot vulkánok is húzódnak.–Távolról az egyik leggyönyörűbb természeti jelenség egy vulkán kitörése. Ám a Föld mélyéből előtörő hamu és láva rettenetes pusztítást tud okozni. Az egyik leghíresebb vulkánkitörés becslések szerint 16 ezer áldozatot övetelt. Az Olaszországban található Vezúv pusztította el Pompeji városát Kr. u. 79-ben. A romok is látogatható .– Olaszországban a Vezúv és az Etna még mindig mű ödnek.– Így néz ki egy vulkánkitörés.– Minden idő legtöbb áldozatot övetelő kitörése – a tudomány mai állása szerint – 1815-ben történt. Ekkor Indonézia egyik tűzhányója, a Tambora végzett hatalmas pusztítást: mintegy 90 ezren haltak meg. Ráadásul hatása az egész Földön érezhető volt.– A feljegyzések szerint ez volt „az év, amikor nem volt nyár", ugyanis a levegőbe került vulkáni hamu olyan nagy mennyiségű volt, hogy a napsugarak nem tudtá felmelegíteni a földfelszínt, júliusi fagyokat és havazásokat okozva az északi féltekén.– Vulkánok a tenger alatt is kitörhetnek, hiába a vizes özeg.– Vulkánkitörést otthon is modellezhetünk! De csak óvatosan, szülői felügyelettel!