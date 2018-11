A hét kérdése: hol szorít a cipő? Lehetőleg csak tiszta forrásból vásároljunk!

Vajon tudjuk-e, mit jelent pontosan az, hogy egy cipő ˝vízálló˝? Illusztráció: Frank Yvette

Mit tegyünk, ha szakad a cipő?

2016 nyarán indult interaktív sorozatunkban ezt a kérdést már feltettük, mindjárt az első témák között, augusztusban. Azóta több mint félszáz dupla részen van túl a sorozatunk, itt az ideje az ismétlésnek. Volt már erre példa a fesztivál- vagy a strandszezon, a tanévkezdés és az árengedmények kapcsán, mára a cipő is megérett erre. A téma örök dobogós a fogyasztóvédelmi panaszok számában, osztozva a fizetőparkolással és a közüzemi szolgáltatásokkal – és ott topog már az okostelefon is.A cipő időtlenségét erősítette meg lapunknak az év elején Horváth Károly, a kamara mellett működő Független Békéltető Testület megyei szervezetének elnöke is. Találkoztak olyan esettel, amikor néhány hetes használat alatt a lábbeli deformálódott, a vállalkozás pedig „egyéni járásmódra" hivatkozott. Felkapták a fejüket, hogy ez mit jelent, netán azt, hogy csámpás a kedves vevő? Végül ajánlással éltek, hogy cseréljék ki a cipőt, és ennek eleget is tett a vállalkozás.Járt már úgy, hogy nem rendeltetésszerű használatra hivatkozott a bolt, és ebből volt problémája a szavatosság érvényesítésekor? Írja meg történetét, kérdezze szakértőinket!Előfordult már, hogy ön egészen mást gondolt a vízállóságról vagy a cipő „évszakosságáról", mint az üzlet, ahol vette? Volt példa arra, hogy nem jutott dűlőre a bolttal, és a békéltető testület segítségét kellett kérnie? Ossza meg tapasztalatait olvasóinkkal!Megesik, hogy szorít a frissen vásárolt cipő, vagy mégsem tetszik a színe, a fazonja. Az utóbbi persze nem ok a cserére, ám jó néhány üzlet önkéntes vállalással mégis megteszi ezt, hogy megtartsa vevőjét. Volt már ilyen esete? Írja meg történetét, kérdezze szakértőinket!A cipőre is igaz, hogy ha lehet, csak biztos forrásból. Előfordult már önnel, hogy nem szakboltban, -áruházban vásárolt, és később nem tudta az érdekeit úgy érvényesíteni? Járt már úgy, hogy alkalmi vásáron csábult el, és később, probléma esetén nem találta meg a kámforrá vált eladót?Ma már mindent lehet venni a világhálón, még cipőt is, és az emberek egy részét az sem tántorítja el, hogy az interneten keresztül nem lehet felpróbálni. Tudja, hogy milyen jogai vannak online vásárlás esetén? Volt már ebből problémája? Hogyan oldódott meg?A cipőre is igaz, hogy sokan nem tudják, mit takar a jótállás, a garancia és a szavatosság, és meglehetősen gyakori, hogy bele kell nyugodnunk a cipőjavíttatásba a csere, vagy a pénz visszafizetése helyett. Még inkább igaz ez, ha a kért szakvélemény is ezt támasztja alá. Járt már úgy, hogy be kellett érnie azzal, hogy rendbe tették a lábbelit, miközben már „kiszeretett" belőle? Észrevételeiket, panaszaikat várjuk a delmagyar.hu portálon, itt a cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat.Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértőik arra törekednek, hogy minden olvasónk személyesen is megoldási javaslatot kapjon. A többeket érintő, fontosabb kérdésekre született válaszok pedig szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint portálunkon.