A kedvezményt nem adják ingyen - Ezekre érdemes figyelni a szálláshelyek kiválasztásánál

– Akciós, kedvező árú szálláshelyet választottam, és két szobát foglaltam, 4-4 fő részére. Ennyien jelentünk meg, ami nem tetszett a szállásadónak, tűzvédelmi okokra hivatkozva két embernek másik szobát kellett foglalnia. A hirdetésben megjelölt kedvezmény gyakorlatilag teljesen elveszett – mit tehetek?



– A hirdetésben szereplő ár esetében mindenképpen érdemes ellenőrizni, hogy az valójában milyen szobára, milyen ágyakra, azaz esetleg pótágyra vonatkozik-e. Az utóbbit ajánlott figyelembe venni különösen azért, mert ugyanolyan létszámú felnőtt és gyermek nem minden esetben fér el kényelmesen egy azonos alapterületű szobában. Esetében a hirdetés tartalma a leírás alapján félrevezető, megtévesztő volt. A négy főre hirdetett szobának alkalmasnak kell lennie négy felnőtt befogadására. A tűzvédelmi okokat ekkor már figyelembe kell vennie a szállásadónak. Ha ezekre utólag hivatkozik, viselnie kell a költségét is, azaz az új szobát a vendégeknek díjmentesen kell kiadni.



– A szállásadóval történő telefonos egyeztetéseknél jeleztem, hogy bizonyos zöldségekre allergiás vagyok, tehát kérem azok mellőzését. Ennek ellenére minden alkalommal felszolgáltak ilyet is, kifejezetten nekem, ráadásul minden alkalommal ugyanazt. Csak két étkezést érintett ez a figyelmetlenség, mégsem mertem a szálláshelyen enni.



– Az allergén összetevők miatt az éttermek felelőssége is nagy, ezért érdemes az ilyen tartalmú egyeztetéseket írásban is rögzíteni, és azokra a helyszínen ismét felhívni a figyelmet. Mivel egyszer sem evett a szálláshely éttermében, így annak árát mindenképpen érdemes visszakövetelni, hivatkozva az említett telefonbeszélgetésre, az időpont megjelölésével együtt. Ilyen esetekben egy azonnali panaszbejelentés oldhatja meg a problémát, utólag már nehéz bizonyítani azt is, hogy mit szolgáltak fel kifejezetten önnek.



– Hova fordulhatok, ha sem a szállásadómmal, sem az utazási irodával nem tudok megegyezni a szolgáltatás hiányosságai miatt. A wellnesst egy úszómedence és egy nem működő jakuzzi helyettesítette. Az idegenvezető már nem elérhető, máshol dolgozik, a leírt panaszom elveszett.



– Alap, hogy írásban rögzített panasz másodpéldányát kötelező átadni a vendégnek. Ehhez mindenképpen ragaszkodjunk, mert a dokumentum elvesztése leginkább a fogyasztónak kedvezőtlen. Ennek ellenére a jogvita eredményes lezárásában segítséget nyújthatnak a megyei iparkamarák mellett működő békéltető testületek, így nem kell a költségesebb bírósági utat választani. Elérhetőségükről a www.bekeltetes.hu oldalon olvashat – eljárásuk ingyenes, a vállalkozások együttműködési kötelezettségét a törvény írja elő. Határon átnyúló jogviták rendezéséhez az Európai Fogyasztói Központhoz, online szolgáltatásnál a Békéltető Testülethez is lehet fordulni – és mindkét eljárás ingyenes.