A szó elszáll, a számla megmarad: járt már pórul autószervizzel?

Mit tehetünk, ha többet kell fizetnünk, mint amiben megállapodtunk, ha csak a megbontás után derül ki, hogy nagyobb a baj. Van-e jótállás vagy szavatosság a beépített alkatrészre? Tudta, hogy ezen a területen is védik a szolgáltatást igénybe vevőt, és jogorvoslatra van lehetősége? A delmagyar.hu portálon lehetett a kérdéseket, észrevételeket beküldeni – ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai válaszoltak.



– Az autószerelő kérésemre díjkalkulációt készített, amelyet írásban nem adott át. Többet fizettem, mint amennyiben megállapodtunk, mit tehetek?



– Az autószerelő és a fogyasztó között vállalkozási szerződés jön létre az autó javítására, ezt akár szóban is meg lehet kötni – ez a tipikus. Írásbeli szerződés nélkül azonban kiszolgáltatjuk magunkat a vállalkozónak, ugyanis utóbb vitás lehet, pontosan milyen szolgáltatást és milyen határidővel rendeltünk meg. Az óradíjról vagy számításának módjáról tájékoztatást kell adnia a vállalkozásnak. Ha az óradíj/munkadíj nincs feltüntetve, bátran kérdezzünk rá! Lehetőség szerint kérjünk előzetes kalkulációt a javítás teljes költségére – anyag és munkadíj –, így tudjuk bizonyítani, pontosan mire is szerződtünk.



Gyakran előfordul, hogy a számla magasabb lesz, mint amennyi a vállalkozói árajánlatban szerepelt. Ha átalánydíjas szerződést kötöttünk, vagy tételes kimutatás szerepelt a szerződésben egy adott feladatra, akkor a vállalkozó csak a pótmunkát számolhatja fel. Ilyen az ügyfél által utólag megrendelt munka, például ha kiderül, hogy más alkatrészek is érintettek, és ezek javítását is jóváhagyja. Vagyis az árajánlatban foglaltaktól a megrendelő beleegyezése nélkül nem lehet eltérni.



– Elképzelhető, hogy az autószerelő nem vállal garanciát?



– Amit a kereskedelmi gyakorlat garanciának nevez, az valójában és helyesen jótállás. Kötelező jótállás csak külön jogszabályban felsorolt esetekben illeti meg a fogyasztót, ilyen az egyes javító-karbantartó szolgáltatások köre. Az autószerelés is ide tartozik akkor, ha a szolgáltatás teljes, anyagköltséget is magában foglaló díja meghaladja a húszezer forintot. A jótállás időtartama 6 hónap, és ez a gépjármű visszaadásától számít. Bár a határidő jogvesztő, ezen túl sem lehetetlen az igényérvényesítés a vállalkozóval szemben – csak jóval nehezebb. Ilyenkor a polgári törvénykönyv szerinti kellékszavatossági igényeinket érvényesíthetjük, ám a jótállással ellentétben nekünk kell bizonyítani, hogy a javítás nem volt megfelelő.



– Amikor kicserélnek egy alkatrészt az autómban, kell jótállási jegyet adnia a szerviznek?



– Igen, a vállalkozásnak a javítási díj átvételekor jótállási jegyet kell kiállítania. Ez a gyakorlatban sokszor elmarad, ami azonban az érvényesíthetőséget nem érinti. A szerződés megkötését ugyanis bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ügyfél bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, a számlát vagy a nyugtát. Számla nélkül azonban a fogyasztó kellemetlen helyzetbe kerülhet, ugyanis a szerződést neki kell bizonyítania.

Lényeges szabály még, hogy a vállalkozó köteles a jótállási igényről jegyzőkönyvet felvenni, azt három évig megőrizni – és az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A szolgáltatásra vonatkozó jótállás mellett fontos megjegyezni, hogy a kormányrendelet szerint a kicserélt alkatrészre – amennyiben ára a tízezer forintot meghaladja – egy év jótállás van. És erről szintén ki kell állítani a jótállási jegyet. Fontos tudni, hogy a fent említett kötelezettségek szerződésben nem zárhatók ki, tartalmuk nem korlátozható.