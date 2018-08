Ami elromolhat, az albérletben is elromlik - Lakáskiadásnál nem árt az óvatosság

Új lakások Szeged belvárosában. Sokan befektetési céllal, kiadásra építtetik. Illusztráció: Karnok Csaba Új lakások Szeged belvárosában. Sokan befektetési céllal, kiadásra építtetik. Illusztráció: Karnok Csaba

– A bérleti díj, egyéb költségek átadásáról érdemes bérlőként átvételi elismervényt, nyugtát kérni, vagy az is biztosíték lehet, ha bankszámlára utalással fizetünk, hiszen így később is bizonyítható, milyen összegeket és mikor fizettünk meg a bérbeadó felé.– Fontos tudni, hogy a kiadott címlistáért nem a leendő bérlőnek, hanem az ingatlanközvetítő vállalkozás szolgáltatásait igénybe vevő tulajdonosoknak kellene fizetniük. Sajnos, abban bízva, hogy egy helyen számos olcsónak tűnő lehetőséget találnak, a pénzt sokan kifizetik. Előfordulhat, a legtöbb cím nem is valós, már kiadták a lakást, vagy nem is annyiba kerül, mint a hirdetésben. Gyakori az is, hogy ugyan valós címek szerepelnek benne, de nem aktuális adatokkal, ezért azt javasoljuk, hogy inkább senki se vásároljon címlistát.Ha mégis fizettünk az ingatlanirodánál a címlistáért – vagy a regisztrációért –, de abban szinte egyetlen valós vagy aktuális hirdetést sem találtunk, úgy a megtévesztő tájékoztatás miatt bejelentéssel élhetünk a megyeszékhelyen működő Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályánál. Ezzel egy időben hibás teljesítésre hivatkozva „kellékszavatossági jogainkat érvényesítve" visszakövetelhetjük a pénzünket.– Ha a lakást bútorozottan, a gépekkel együtt adták ki, és valamelyik normál használat közben elromlott, a tulajdonos köteles azt megjavíttatni vagy pótolni. Ilyenkor hasznos a szerződésben leírt lista a bútorokról, gépekről, és azok állapotáról. Javasolt, hogy írásban legyen meghatározva, a meghibásodott készülékek javítása milyen módon történik. Ám ha a bérlő vagy a vele együtt élők kárt okoznak akár a lakásban, akár a berendezésben, akkor a bérbeadó követelheti a hiba kijavítását vagy a kár megtérítését.– Az ilyen és hasonló viták elkerülése miatt érdeke mindkét félnek, hogy minden feltételt pontosan rögzítsenek a bérleti szerződésben. A szóban elhangzott feltételek nem bizonyíthatóak, így egy jogvitában nehezen tudunk rá hivatkozni. Tehát a feleknek írásban meg kell állapodniuk a bérleti díj összegéről és megfizetésének ütemezéséről. Amennyiben ez utóbbiban mégsem születik konszenzus, úgy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó törvény fogja szabályozni a kérdést. E szerint a bérlő a lakbért havonta előre, egy összegben, legkésőbb a hónap 15. napjáig köteles megfizetni.