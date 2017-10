Amikor a szomszéd sávja sem szélesebb: Internet és kábeltévé - gondoljuk át a hűségidős szerződést!

– Az elmúlt hónapban többször is órákra szünetelt az internetszolgáltatás. Ezt még megértem, de amikor napokig nincs, akkor szerintem időarányosan csökkenteni kellene a havidíjat. Ragaszkodhatok ilyenkor a díjcsökkentéshez?



– Az internetszolgáltatással kapcsolatban a hiba elhárításának szabályait és határidejét rendelet tartalmazza. A bejelentéseket a szolgáltató köteles 48 órán belül kivizsgálni és a hiba elhárítását követően erről értesíteni az előfizetőt.



Erről egyébként a szolgáltató nyilvántartást vezet, az adatokat pedig egy évig megőrzi. Lényeges, hogy a hiba bejelentésétől a kijavításig eltelt idő nem haladhatja meg a 72 órát. Amennyiben a szolgáltató ezt túllépi, az előfizető a jogszabály szerint meghatározott kötbért követelhet.



– Hűségidős a kábeltévés előfizetésem, most azonban eladjuk házunkat, és van még fél év hátra. A vevő nem akarja átvenni, én még nem tudom, hogy ahová költözünk, ott ki szolgáltat. Mik a lehetőségeim? Ha lejár a hűségszerződésem, automatikusan meghosszabbíthatja a szolgáltató, vagy ki kell erről kérnie a véleményem?



– Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerint az előfizetői szerződés lehet határozatlan vagy határozott idejű. Míg az előbbit az előfizető legfeljebb 8 napos határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani, addig a határozott idejűt a lejárat előtt nem.



A határozott idejű szerződés – ezt nevezik hűségidős szerződésnek – idő előtti felmondása esetén a fogyasztó hátrányos jogkövetkezményekkel számolhat, és általában kötbért kell fizetnie.



Lényeges szabály, hogy a határozott időtartamú előfizetői szerződés legfeljebb 24 hónapra köthető meg azzal, hogy azt megelőzően fel kell ajánlani a 12 hónapig tartó, valamint a határozatlan időtartamú szerződés megkötésének lehetőségét, és bemutatni azok részletes feltételeit.



A szerződés automatikus meghosszabbítására nincs jogi lehetőség, azonban már a határidő letelte előtt is van mód új szerződés megkötésére vagy annak megváltoztatására – ehhez azonban a fogyasztó nyilatkozata szükséges.



Lényeges, hogy a szerződés megszűnése előtt a szolgáltató köteles az előfizetőt a számlalevél mellékletében vagy más módon – sms, e-mail – tájékoztatni a határozott idejű szerződés megszűnésének időpontjáról.



– Mostanában többször is úgy érzékeltem, hogy a vállalt 30 Mbit/másodperc sebességet nem éri el a internetszolgáltatás. Bejelentettem, de arra hivatkoznak, hogy a garantált sávszélesség csak 6 Mbit/másodperc. Mire is fizettem elő tulajdonképpen?



– A kínált sávszélesség a rendelet szerint a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa. Lényeges azonban, hogy ekkor a szolgáltató köteles megjelölni egy célértékét – ezt kell folyamatosan adnia –, amelynek teljesülését a hatóság vizsgálhatja.



A célértéket a szolgáltatónak az általános szerződési feltételeiben és honlapján is meg kell jelölnie. Mindezek ellenére úgy véljük, hogy ha egy számlázási cikluson belül tartósan nem érhető el a felső határ, és csak a célérték teljesül, akkor valóban alappal merülhet fel, hogy a fogyasztót esetleg megtévesztették az elérhető maximális sebességgel kapcsolatban.