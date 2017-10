Amikor nem sikerül a szépészeti szolgáltatás: mikor hibás teljesítés az elrontott hajfestés?

Vissza is kérheti a pénzt a vendég, ha a műkörmös rossz munkát végzett.

Illusztráció: Frank Yvette

– A korábban megszokott hajfesték nem volt elérhető a fodrásznál, ezért javasolt egy másikat, amin a képek alapján hasonló hajszín volt, és az elnevezés is egyezett. Ám a hajam sokkal sötétebb lett, mint a megszokott platinaszőke. Mit tehetek?– Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a szépészeti szolgáltatók munkájával szemben is élhetünk minőségi kifogással. Ugyanakkor nem teljesít hibásan, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett volna. Vagyis ha a fodrász nem közölte volna, hogy a megszokott hajfesték nem áll rendelkezésre, lehetne hibás teljesítésre hivatkozni – például a felhasznált anyag miatt is. A leírt esetben azonban az eltérő hajfesték ismeretében a hölgy tulajdonképpen szabadon döntött annak alkalmazásáról, így az ilyen jellegű eltérés – más színárnyalat – megítélésünk szerint nem alapoz meg hibás teljesítést.

– Pedikűrösnél jártam, és a beavatkozás után néhány nappal a lábujjaim bedagadtak, a közérzetem rossz volt, és bőrkiütések is jelentkeztek. Az orvosom szerint fertőzést kaptam – mit követelhetek az engem ért károk miatt?– Miután a testi épségről, az egészségről van szó, akár sérelemdíjat is követelhetne, azonban ha nincs egészségkárosodás, akkor vélhetően a bíróság nem állapítana meg sérelemdíjat. Hosszan tartó, szövődményekkel járó fertőzés esetén, amennyiben az okozati összefüggés valószínű, az igény megalapozható lehet. Ennek összegét azonban a bíróság az eset körülményeinek gondos mérlegelésével határozza meg. A sérelemdíj mellett vagy helyett klasszikus szavatossági igényként kérheti a szolgáltatás díjának visszatérítését, tekintettel arra, hogy az „újbóli ugyanott történő teljesítéshez fűződő érdeke" megszűnt. Kicsit egyszerűbben: valószínű, hogy az életben nem megy többet ahhoz a pedikűröshöz.– Ha a műkörmös elrontotta a körmeimet, hol érvényesíthetek bármilyen igényt? Gondolom, a bírósághoz nem fordulhatok, kiröhögnének…– Nagyon téved, akár bírósághoz is fordulhatna. Kétségtelen azonban, hogy ilyen horderejű szavatossági igények érvényesítése peres úton nem költséghatékony. A kozmetikustól újra kérheti a szolgáltatást, díjkedvezményben egyezhetnek meg, vagy visszakövetelheti a pénzt. A bejelentésről a műkörmösnek is jegyzőkönyvet kell felvennie, és érdemben válaszolnia kell – írásban. Amennyiben a szavatossági igény teljesítésével kapcsolatban vita támad önök között, úgy a lakóhelye vagy akár a szolgáltatásnyújtás helye szerinti békéltető testület ingyenes eljárását kezdeményezheti. Megjegyezzük azonban, hogy a hibás teljesítés itt nagyon szubjektív, ezért a megszokottnál is fontosabb, hogy körültekintők legyünk a szolgáltató és a kezelés kiválasztásakor.