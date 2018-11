Attól, hogy szorít, még nem kötelező a csere, de engedhet az üzlet: Mit tegyünk, ha szakad a cipő?

Érdemes már a vásárláskor rákérdezni, van-e mód arra, hogy a mégsem megfelelő darabot visszavigyük. Illusztráció: Frank Yvette

– Az eladó nem megfelelő tájékoztatást adott, ez már önmagában is jogsértő. A cipőkre a vásárlástól számított 2 év a kellékszavatosság, a hat hónapon belüli hibát pedig úgy kell tekinteni, mintha az már a vásárláskor is fennállt volna. Így, ha a vállalkozás mentesülni akar az úgynevezett helytállási kötelezettsége alól, neki kell bizonyítania, hogy a hiba a nem megfelelő használatból eredt. A jogsértő tájékoztatás miatt bejelentéssel élhet a járási hivatalban működő fogyasztóvédelmi osztálynál.– A jogszabályok nem kötelezik a kereskedőt arra, hogy olyan terméket vegyen vissza, ami nem hibás, csupán a mérete nem megfelelő. Ám a vállalkozások üzletpolitikájuk alapján dönthetnek úgy, hogy biztosítják a megoldást – a legtöbb blokk hátulján vagy a boltban jelzik ezt a lehetőséget. Mivel ezt önként vállalják, feltételeit is ők határozzák meg, például azt, hány napon belül vihetjük vissza a cipőt. A pénztárnál érdemes már vásárláskor rákérdezni, van-e mód arra, hogy a mégsem megfelelő darabot visszavigyük. Gyakoribb, hogy választhatunk egy másik lábbelit, de előfordul, hogy a vételárat is visszaadják készpénzben – vagy levásárolható utalványban.– A Polgári törvénykönyv meghatároz egy sorrendet: elsőként javítást vagy cserét kérhetünk. Ha ez nem lehetséges vagy a vállalkozás késik, második lépésként a vételár arányos leszállítására tarthatunk igényt. A hibát a vállalkozás költségére mi is kijavíttathatjuk, vagy a szerződéstől elállhatunk. Tehát, ha a hiba javítható, első körben a vállalkozás mondhatja, hogy így orvosolja a problémát, és vásárlóként ezt kénytelenek vagyunk elfogadni. A javításnak 15 napon belül el kell készülnie – jogvita esetén a lakóhelyünk békéltető testületéhez fordulhatunk.– Fogyasztóként a csomag kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhatunk a vásárlástól. Fontos, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatunkat írásban küldjük el a vállalkozásnak, még a határidőn belül. Majd ettől kezdve 14 napunk van visszaküldeni a terméket. A vállalkozásnak pedig a nyilatkozatunk tudomásulvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül vissza kell utalnia a vételárat, illetve az első szállítás költségét is.