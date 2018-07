Az ital mérve jó - Mire figyeljünk, ha fesztiválozunk? - Kérdezze szakértőinket!

A jó hangulat szinte garantált egy fesztiválon – ha a zene jó, a sör hideg, az étel pedig meleg.

Illusztráció: Karnok Csaba

Érezte már úgy, hogy elrontották a fesztiválját?

Túl vagyunk a szegedi Deja Vu Fesztiválon, a soproni Volton, hét végén pedig a Balaton Soundon költekezhették ki magukat a bulizó fiatalok. Előttünk van még a Sziget, és persze a nyárzáró SZIN is. Ezek nem filléres dolgok, és mindenki szeretne megfelelő minőségű szolgáltatást, szórakoztatást kapni a pénzéért.Ha úgy érzi, besétált valamelyik fesztiválos csapdába, ha a drága belépőért nem azt kapta, amit ígértek a szervezők, ossza meg fogyasztóvédelmi szakembereinkkel! Ha a beharangozott sztárfellépő helyett másodvonalbeli – és olcsóbb – műsorral töltötték meg a programot, vagy annak egy részét, írja meg nekünk!Rohamtempóban fejlődik a készpénz nélküli fizetés. Akinek nincs Paypass bankkártyája, már nincs arra kötelezve, hogy kiváltson egy Festipay kártyát, helyette a karszalagba épített chipre is fel lehet tölteni a pénzt, és ezzel fizetni a Soundon. Az el nem költött pénzt a fiatal visszakapja a számlájára. Volt már ebből problémája? Írja meg nekünk, hogyan oldódott meg!Ha a sima lángos 1000, a sajtos-tejfölös meg 1500 forint, akkor az legyen forró, ha egy(!) deci sör 200 forint, az legyen hideg. Nem véletlen, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendszeresen tart idényellenőrzést a fesztiválokon. Kiemelten kezelik az italmérést, mert ezzel kapcsolatban magas a jogsértések száma. Előfordult már Önnel, hogy sok pénzért pocsék ellenszolgáltatást kapott? Fordult már a fesztivál szervezőjéhez, ha nem orvosolta a panaszát a vendéglátós? Írja meg történetét!Fesztiválokon gyakori, hogy a vállalkozások, kérdőíves felmérők töltetnek ki velünk teszteket, és kíváncsiak a személyes adatainkra. A GDPR-szigorítással ez most nehezebb lett – volt már ebből problémája, kapott fesztiváli „kitárulkozás" után kéretlen leveleket, ajánlatokat?Előfordulhat, hogy a belépőként kapott azonosító karszalag eleve gyenge vagy sérült, ugyanakkor, ha leszakad, elveszik, nehéz bebizonyítani, hogy az nem a mi hibánkból sérült meg. Volt már ebből konfliktusa?Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, itt cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI), munkatársaik nagy tapasztalattal és napi rutinnal válaszolnak a felvetésekre. Próbálnak minden olvasónknak személyre szabott megoldási javaslatot adni, de a többeket érintő, fontosabb kérdésekre született válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a delmagyar.hu portálon.