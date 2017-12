Az ital mérve jó és bátran kérjünk nyugtát a belépőről - Ezekre figyeljünk a szilveszteri bulinál

Svédasztal. Szilveszterkor is ez a megoldás praktikus. Illusztráció: Frank Yvette

– A vendéglátósnak a tömeg vagy térfogat alapján értékesített terméket csak azt követően szabad kiszolgálni, hogy hitelesített eszközzel lemérte. Az eredményt a fogyasztó a helyszínen csak megfelelő mérőeszköz birtokában ellenőrizhetné, ám sem konyhai mérleget, sem 2 és 4 centes poharat nem hordunk magunkkal. Az ét-, illetve itallapon feltüntetett árak alkalmazása a fogyasztás részletes számlázásával viszont egyszerűen ellenőrizhető, és ezt bátran tegyük is meg.– Furcsán hangzik, de belépős szilveszteri rendezvénynél javasolt eltenni vagy lementeni a vendéglő szórólapját, amelyen szerepelnek az estével kapcsolatos információk. Továbbá célszerű eltenni a belépőről kiállított nyugtát vagy számlát. Ha a vállalkozás nem a szerződésben foglaltak szerint jár el, hibás teljesítés miatt árleszállítást vagy akár pénzvisszafizetést is kérhetünk. Ha ezt az igényt elutasítják, lehetőség van a vásárlók könyvében írásbeli panaszt tenni, illetve később belföldi tértivevénnyel megküldeni panaszunkat a vállalkozásnak.

– Fontos, hogy kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól vásároljunk. Ezt december 28-ától tehetjük meg, és 31-én 18 órától 1-jén 6 óráig használhatjuk fel a tűzijátékot és a petárdákat. Az árus a jogszabály szerint a pirotechnikai termék értékesítését bizonylatolja, továbbá a vásárló részére hitelt érdemlően, tételesen igazolja is. Ezekkel a fogyasztónak lehetősége van bizonyítani, hogy a problémás terméket az adott helyen szerezte be. A hibás vagy lejárt felhasználhatóságú tűzijátékot a vevőnek kell a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó pedig köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.– Az illetékes önkormányzat közgyűlésének rendelete vélhetően meghatározza a viteldíj képzését és a mértékét is, és ez valószínűleg megtalálható a település honlapján. Jellemző, hogy a végszámla az alapdíjból, a távolsággal és az idővel arányos egységdíjakból áll össze. Ha a viteldíjjal kapcsolatos tájékoztatás a rendeletben meghatározott szabályokkal ellentétes, az a fogyasztó megtévesztésének, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül. Ezzel kapcsolatban az illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályánál lehet bejelentést tenni.