Csak tiszta forrásból: figyel az élelmiszerek jelöléseire? Nem mind bio, amire azt írják!

Az EU ökorendelete a bioélelmiszerek esetében szűk határok közé szorítja az adalékanyagok használatát, az Unióban engedélyezett több mint 300 közül csupán néhány kerülhet bele az ökológiai élelmiszerekbe. Színezékek, édesítőszerek, stabilizátorok és ízfokozók egyáltalán nem alkalmazhatók. A biotermékekben csak akkor engedélyezett az adalékanyagok használata, ha ezek nélkül nem állíthatók elő, és nem tartósíthatók. Jár már úgy, hogy bioélelmiszertől jött ki olyan ételérzékenysége, amilyen összetevő nem lehetett volna a termékben? Írja meg történetét!



Ha jelentkezik az ételallergia, azonnal megbukik a biotermék, ám ha csak annyi történt, hogy mégsem a szigorú feltételek mellett állították elő a növényi vagy állati eredetű élelmiszer alapanyagát, talán soha sem jövünk rá, hogy becsaptak bennünket. Így csak az ellenőrző hatóságokra hagyatkozhatunk. Járt már úgy, hogy biztos termékben kellett csalódnia? Hová fordult a panaszával?



Ha valamire érvényes, hogy tiszta forrásból, az a bioélelmiszer – nem mindegy, hol szerezzük be. A piacon először feltűnő árus nem ugyanaz, mint az évek óta működő belvárosi bioélelmiszer-bolt, ahol reklamálhatunk. Mit tehet, ha úgy érzi, átverték a piacon megvásárolt bioélelmiszerrel?



Örök kérdés, megér-e 700 forintot négy darab alma. Válaszolni nem tudunk, de egy német felmérés szerint gyümölcsök és zöldségek esetében a biotermékek 85 százalékában nem volt kimutatható semmilyen növényvédőszer-maradvány, míg ez a hagyományos termékek esetében mindössze 21 százalék volt. Már ez is valami, ráadásul a legtöbb probléma a nem szándékos szennyezésből adódik: átsodródás, véletlenszerű keveredés vagy szennyeződés öntözővízzel.



A hazai előállítású biotermékek mellett a fogyasztásban jelentős az import aránya is. A csomagolt élelmiszerek címkéjén kötelező feltüntetni az EU BIO logót és a tanúsító szervezet regisztrációs kódját – Magyarországon például Biokontroll, HU-ÖKO-01 –, továbbá az alapanyagok eredetét. Ezzel együtt előfordulhat, hogy nem azok az összetevők szerepelnek a termék magyar nyelvű címkéjén, mint amit az eredetin, idegen nyelven feltüntettek. Tudja, hogy ezt észrevételezheti a kormányhivataloknál működő élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi szervezeteknél? Fordult már hozzájuk panasszal? Hogy végződött a története?



Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, ott cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI), szakértőink olvasóinknak személyre szabottan is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.



Járt már pórul bio élelmiszerrel?