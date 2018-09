Drága dolog a sulikezdés - mit tehetünk, ha hibás az akciós áru? Amikor nem tetszik az iskolatáska

Minden ellenőrzött iskolaszer biztonságos

Jó eredményt hozott az Innovációs és Technológiai Minisztérium által elrendelt országos fogyasztóvédelmi vizsgálat a napokban. A negyven különböző színesceruza-, vízfesték- és gyurmakészlet mindegyike megfelelt az előírásoknak. A laborvizsgálatokkal a vásárláskor puszta ránézéssel meg nem állapítható veszélyforrások is feltárhatók, de a bevizsgált termékek mindegyike biztonságosnak bizonyult. A minisztérium a kedvező eredményeket követően is folyamatosan figyelemmel kíséri a szaküzletek, áruházak kínálatát.

– A webes vásárlásnak számos előnye mellett hátránya, hogy a terméket nem lehet megfogni, kipróbálni, így rendeléskor nem tudhatjuk, olyan-e a termék, mint amilyet szeretnénk. A jogszabály internetes vásárlásnál hibátlan áru esetén is biztosítja a lehetőséget, hogy a fogyasztó a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül elálljon a szerződéstől, és kérje a vételár visszafizetését. Fontos, hogy figyeljünk a határidőkre, és írásban tájékoztassuk az üzletet, vállalkozást arról, mégsem tartunk igényt az árura, ezért elállunk a vásárlástól. Ezt még csak indokolnunk sem kell. Erről értesülve a vállalkozásnak is 14 napja van arra, hogy az ellenértéket visszatérítse: a vételárat és az első szállítási költséget. A fogyasztónak pedig ugyanennyi időn belül kell gondoskodnia a termék visszajuttatásáról – fő szabály szerint saját költségén.– Alapvetően az akciós termékre is vonatkoznak a kellékszavatossági vagy jótállási jogok. Ám a vásárlás előtt érdemes tisztázni, miért értékelték le. Ha a vállalkozás csak a forgalom növeléséért ad kedvezményt az egyébként hibátlan árura, akkor ugyanazok a jogok illetnek meg, mintha teljes áron vásároltuk volna. Az ezzel ellentétes tájékoztatás az eladó részéről jogsértő. Ha azonban valamilyen hiba miatt értékelték le, ami a vásárláskor látható volt, vagy külön fel is hívták rá a figyelmet, utólag erre a hibára vonatkozóan nem lehet szavatossági igényt vagy jótállást érvényesíteni.– A jogszabályok a vállalkozásokat nem kötelezik a nem hibás termékek cseréjére. Csak hibás cipő esetén tudunk kellékszavatossági igényt érvényesíteni. Ám fontos tudni, hogy sok vállalkozás saját üzletpolitikai döntése alapján hibátlan termék esetén is vállal valamilyen segítséget, akár cserét is. Ennek feltételeit – például tiszta, használatlan állapot, blokk megléte, határidő – az üzlet határozhatja meg. Vásárlás előtt érdemes ezekről a feltételekről is tájékozódni.– Sajnos gyakori, hogy vásárláskor nem megfelelő tájékoztatást kapunk. A jótállás, garancia és szavatosság fogalmai sokszor összemosódnak, és ez kellemetlenséget okoz. Előfordul, hogy egy cipő vásárlásakor arról tájékoztatnak, hogy 2 év jótállást vállalnak, holott nem jótállás, hanem kellékszavatosság illeti meg a fogyasztót. A kettő között az a legfontosabb különbség, hogy míg a jótállás – hétköznapi nevén garancia – teljes időtartama alatt úgy kell tekinteni, hogy a termék már a vásárláskor is anyaghibás volt, ez a kellékszavatosságnál csak az első hat hónapban van így. Utána már a vásárlónak kell ezt bizonyítani.