Egészségügyi felmérésnek álcázott eladások - Ezek voltak 2016 nagy átverései

1. Ősszel voltam egy egészségügyi felmérésen. A vizsgálat után arról tájékoztattak, hogy szükségem van az általuk kínált terápiára. Egy hitelszerződést is aláírattak velem, a vételár több százezer forint volt. Rám sóztak egy pulzáló elektromágneses matracot, amit a betegségemmel nem is használhatok. Mit tehetek?



Bár 2015. év végén az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés szabályai szigorodtak, nem csökkent számottevően a problémás ügyek száma. A vállalkozások megtalálták a kiskapukat: nyeremény helyett ingyenes egészségügyi felmérést kínálnak. A termékbemutatókat bejelentett üzlethelyiségben tartják, és a hitelszerződések megkötése helyett inkább elkísérik a vásárlót a bankautomatához. Előfordul, hiába akarunk később elállni a szerződéstől, ha üzlethelyiségben történt a vásárlás, ez a jog már nem illet meg minket.



Lássuk a leggyakoribb megtévesztéseket:

– a bemutatott termékek

a tájékoztatás szerint jelentős árkedvezménnyel, és csak náluk, a termékbemutató idején vásárolhatók meg,

– gyakran előfordul, hogy az üzletkötő azt a képzetet kelti, hogy egészségügyi végzettségű, például orvos,

– a termékek vagy szolgáltatások kedvező hatásait,

súlyos betegségekre vagy időskori problémákra hatásos gyógyító erejét hangsúlyozzák.

Ha a vállalkozás nem ad időt az átgondolásra, akkor szerződéskötés nélkül jöjjünk el. Ha mégis megkötöttük,

a Békéltető Testülethez fordulhatunk, illetve tegyünk bejelentést a Gazdasági Versenyhivatalnál.



2. Telefonon megkeresett egy üdülési jog értékesítésével foglalkozó cég, és személyes találkozóra hívott. A rendezvényen rábeszélésre aláírtam egy megbízási szerződést az üdülési jogom értékesítésére. A helyszínen ki kellett fizetnem több mint százezer forintot, de az üdülési jogom értékesítése azóta sem sikerült.



Az üdülőhasználati jogok másodlagos értékesítésénél 2016-ban is számos jogszabálysértéssel találkozhattunk. Fontos tudni, hogy a vállalkozás az „elállásra nyitva álló" határidő előtt fizetést, így különösen előleget, biztosítékot semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el. A már kifizetett díj ilyenkor visszajár, a Békéltető Testülethez fordulhatunk, vagy közjegyző előtt fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezhetünk.



A versenyhivatal gyakran találkozik tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal:

– valótlanul állították, hogy üdülési jogok másodlagos értékesítésével foglalkoznak, vagy éppen új üdülési hetek értékesítése volt a céljuk,

– megtévesztő tájékoztatást adtak az üdülési jogok piaci értékéről, továbbértékesítési lehetőségéről, illetve annak eredményességéről,

– hamis állításokat közöltek a befizetett összeg levásárolhatóságáról, valamint speciális díjkedvezményként a pénz visszatérítéséről sikertelenség esetén.



3. Egy kisvállalkozásnak vagyok a vezetője. Telefonos rábeszélés után beleegyeztem, hogy egy tisztítószerekként reklámozott csomagot kiküldjenek. Állították, csak a kipróbált, felhasznált szerekért kell fizetnünk, és ha mégsem kellenek, elviszik! A küldeményt az egyik alkalmazott vette át, aláírta a szállítólevelet. A filléres dolgokkal teli csomagot nem bontottuk fel, hiszen úgyis jönnek érte. Ehelyett számlát kaptunk, aminek kiegyenlítését azóta is követelik.



Irodánkhoz számos jelzés érkezett, hogy vállalkozásokat, egyéni vállalkozókat keresnek meg értékesítők telefonon, és felajánlják, hogy – ingyen, kipróbálásra – tisztítószercsomagot küldenek.



Érdemes figyelembe vennie az alábbi tanácsokat:

– mielőtt egy telefonos ajánlatot elfogadnak, informálódjanak a cégről,

– a csomag tartalmáról és ellenértékéről, valamint a teendőkről tájékoztassák munkatársaikat is,

– a csomag megérkezésekor azonnal keressék meg

a kiszállító vállalkozást, és kérjék a megrendelést igazoló hangfelvételt a telefonbeszélgetésről,

– az elállási határidőn belül mondják fel a szerződést írásban, és tértivevényes levélben küldjék meg azt a vállalkozásnak.