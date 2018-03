Főszezon a hosszú hétvégéken - járt már pórul hotellel, wellness-szállodával?

Túl vagyunk egy hosszú hétvégén, nyakunkon a húsvét egy újabb négynapossal. Ilyenkor igazán csúcsra járnak a szállodák, aki nem ébredt hetekkel, de inkább hónapokkal korábban, annak esélye sincs üres szobát találni a népszerűbb helyeken. Legyen az wellnesscsomagokat kínáló fürdőváros vagy színes programokat ajánló, felkapott megyeszékhely.



Amikor a kereslet erősebb, mint a kínálat, emelkedhet az ár, vagy ha nem, kedvezményekben a hosszú hétvégéken ne is reménykedjünk. Járt már úgy, hogy többet számlázott a szálláshely, mint amivel előzetesen kalkulált? Ön számolt rosszul, vagy felára volt a kurrens hosszú hétvégének?



Nincs ember, aki végigolvassa szállásfoglalás előtt az általános szerződési feltételeket, pedig sokszor hasznos lenne. Pontosan mi van benne alapszolgáltatásként az árban, és mi az, ami feláras, pótágyazható-e a szoba, és ezért mennyit számláznak? Volt már problémája valamelyik apró betűs részből? Hogyan oldódtak meg a panaszai?



A reggeli jellemzően benne van a szállás árában, ha félpanziót kérünk, ez alapesetben plusz vacsorát jelent. Mindent a vendégért jeligére helyette lehet ebédet is kérni, ha egész nap üzemel a szálloda konyhája, de erre érdemes rákérdezni. Járt már úgy, hogy elégedetlen volt az étellel, úgy vélte, „tömegkajával szúrták ki a szemét"? Kihez tudott fordulni, ha nem jutott dűlőre a hotel vezetésével?



Gyakori, hogy utazásszervező irodán keresztül foglaljuk a szállást, ők nagyban vásárolnak, és akár át is adhatnak valamennyit a kedvezményből. No nem a hosszú hétvégeken. Megesik, hogy a szoba fekvése, kialakítása nem felelt meg annak, amit az iroda nekünk ígért, mutatott. Előfordult már önnel, hogy emiatt követelt valamit az utazásszervezőtől vagy a szállodától?



Sokan egyénileg vagy valamelyik ismert online oldalon foglalnak szállást, és a portálon arra is lehetőség van, hogy értékeléssel jelezzük a panaszt. A nagy versenyben érzékenyen érintheti a vendéglátót egy-egy negatív bejegyzés, emiatt jellemzően készségesek a jogos panaszok megoldásában. Írja meg nekünk, ha volt ilyen pozitív tapasztalata, esetleg utólag árengedményt kapott, vagyis a története jóra fordult.



