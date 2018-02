Gáztűzhelynél nem nyerő a csináld magad: garanciavesztéssel járhat az amatőr beüzemelés

Érdemes szakszervizzel beköttetni a gáztűzhelyt, hogy ne okozzon gondot a jótállás érvényesítése. Illusztráció: Frank Yvette

– Egy hűtőgépet vettem, ami nem sokkal ezt követően elromlott. Az eladó vállalkozásnak e-mailben jeleztem a problémát, ám arra nem válaszolt. Hogyan tudom elérni, hogy kijavítsák?– A kereskedő a 10 ezer forintos vételárat meghaladó új tartós fogyasztási cikkek eladásánál kötelező jótállási felelősséggel tartozik egy évig. Ez alapján a fogyasztó az eladóval szemben érvényesítheti igényét, ami elsősorban a hiba kijavítására vagy a termék kicserélésére irányulhat. Javasoljuk a jótállási igényt igazolható módon, tértivevényes levélben bejelenteni az eladónak, a cég pedig köteles a javítást vagy a cserét 15 napon belül elvégezni. Ha ennek nem tesz eleget, a „követelés" békéltető testület előtt vagy bírósági peres eljárás megindításával érvényesíthető.

Amennyiben a cég elérhetőségei között szerepel az e-mail-címe – webáruházaknál ezt fel kell tüntetni –, akkor az oda érkező minőségi kifogást kötelező kivizsgálni. A 15 napos javítási határidő jelentős elhúzódása esetén a panaszos dönthet úgy, hogy javítás helyett cserét kér. Ha nincs már azonos paraméterű háztartási gép, vissza is lehet követelni az eredeti vételárat.– Gáztűzhelyt vásároltam, amit magam helyeztem üzembe, ám az egyéves jótállási idő alatt elromlott. Az eladó a hiba kijavítását elutasította, mert nem tudtam igazolni a szakszervizzel történő beszerelését. Megteheti-e ezt a vállalkozás?– Jellemzően gáztűzhelyek esetében tartalmaznak a jótállási feltételek olyan előírást, amely alapján az igény érvényesítésének előfeltétele a készülék szakszerviz által történő beüzemelése, amit a fogyasztónak kell igazolnia. Ennek elmulasztása ebben az esetben a jótállás elvesztéséhez vezethet, a vállalkozások ilyen kikötése nem ütközik a jogszabállyal.A fogyasztó azonban bizonyíthatja, hogy a beüzemelés szakszerűen történt, és ha ezt sikerrel megteszi, követelheti a jótállási igény teljesítését. Árnyalja a képet, hogy az 1 éves kötelező jótálláshoz kizárólag a szakszerű beüzemelést követelheti meg a forgalmazó, ám ha ennél kedvezőbb feltételekkel, 1 éven túl is vállalja jótállást, azt is kikötheti, hogy a készüléket csak az általa kijelölt szakszerviz üzemeltetheti be.– Vásároltam egy mosogatógépet, amelynek energiacímkéjén számomra megfelelő vízfelhasználás volt feltüntetve. Később a gyártó weboldalán a címkén látható értéktől jóval kedvezőtlenebb adatot találtam. Ha ezt tudom, nem ezt választom – mit tehetek?– A törvény tiltja, hogy a vállalkozások a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytassanak. A cégek magatartása ezen belül nem lehet megtévesztő. Vagyis nem tehetnek közzé például a termék műszaki jellemzőiről valótlan adatokat, amellyel a fogyasztókat olyan döntésre késztetik, amit nem hoztak volna meg a valós tények ismeretében. Ha bárki tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot észlel, akkor erről alapesetben az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz tehet bejelentést. A Gazdasági Versenyhivatal akkor jár el, ha ez a gyakorlat már a gazdasági verseny érdemi befolyásolására is alkalmas. A fentieken kívül megtévesztésre hivatkozással eljárás is kezdeményezhető a lakóhely szerint illetékes békéltető testület előtt, de akár bírósághoz is lehet fordulni.