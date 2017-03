Hasznos néha ránézni a plombára - Van segítség, ha sokalljuk a számlát

Mit tehetünk, ha sérül a plomba, s így áram- vagy gázlopással vádol bennünket a szolgáltató? Hogyan járjunk el, ha vitázunk a teljesítésen vagy sokalljuk a számlát? A delmagyar.hu portálon lehetett a kérdéseket, észrevételeket beküldeni – ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai válaszoltak.



– Lépcsőházunkban a szolgáltató rendszeresen az utolsó pillanatban jelzi, hogy gázmérő-leolvasás lesz. Lehet azt kérni, hogy idejében tájékoztasson az időpontról?



– Felhasználóként lehetővé kell tennünk a mérő leolvasását, ellenőrzését. A szolgáltató pedig köteles legalább ötnapos időtartam megjelölésével a figyelmet felhívni a leolvasás várható időpontjára, az utolsó számla mellékleteként vagy egyéb módon. Ha a leolvasó nem tudja ekkor rögzíteni a mérőóra állását, köteles erről értesítést hagyni. Ebben meg kell jelölni egy időpontot a második kísérletre. Ha a szabályok ellenére sem sikerül a leolvasás, a szolgáltató a korábbi átlag alapján állapíthatja meg a fogyasztást. Az órát legalább évente egyszer le kell olvasni, de kérelemre ez negyedévente is megtörténhet.



– A gázosok a mérőóra ellenőrzésénél sérülést észleltek, és erről jegyzőkönyvet vettek fel. Szerintük szabálytalanul vételeztem, ezért kötbért kell fizetnem. Mit tegyek, ha nem loptam a gázt? Hogyan kellett volna eljárnom, ha én észlelem a sérülést?



– A felhasználó szerződésszegését, például szabálytalan vételezést a szolgáltató köteles bizonyítani, a fogyasztásmérőt szakértővel meg kell vizsgáltatni. Az ügyfélnek érdemes ellenőrizni a dokumentumokat, amelyek

a plomba hitelesítéskori sérülésmentes átvételére vonatkoznak.



Szabálytalan vételezésnél kötbért kell fizetni, ennek mértékét az üzletszabályzat határozza meg. Ha a felhasználó ezt vitatja, írásban, igazolható módon jelezze a szolgáltatónak – és ha nem boldogul, a Békéltető Testülethez is fordulhat.



Ha a plomba sérülését mi észleljük, akkor 2 munkanapon belül be kell azt jelentünk. Ha ez elmarad, és a szolgáltató észleli, akkor szabálytalan vételezés miatt szerződésszegésnek minősülhet.



Az óraellenőrzés során végig legyünk jelen, figyeljünk arra, hogy jegyzőkönyv készüljön – és ha vitatunk valamit, írassuk bele. Ha az órát leszerelik, arról fényképet kell készítenie a szolgáltatónak. Jó tudni, hogy részt vehetünk az igazságügyi szakértői vizsgálaton is.



– A februári fűtésszámlám magasabb volt, mint szokott. Sokallom, gyakran heteket nem vagyok otthon. Hogyan történik a tényleges hőfelhasználás elszámolása?



– A hődíjat az előző 3 fűtési idény átlagos felhasználásából kiindulva 12 vagy 6 egyenlő részletben lehet megfizetni. A szolgáltató a lakóépület hőközpontjában mért fogyasztás alapján évente egyszer vagy a lakóközösséggel kötött megállapodás szerint havonta elszámol.



Az elszámoló számla tartalmazza az adott időszakban kiszámlázott részteljesítést, majd ugyanolyan bontásban a tényleges fogyasztást, végül a számla fizetendő vagy jóváírandó összegét. Azoknak, akik külön megállapodás alapján a havi elszámolást választották, a számlát a szolgáltató minden hónap 10. napjáig elkészíti. Ha az elszámoló számla magasabb, mint az időszakban részteljesítésként kiszámlázottat, a fogyasztónak az összeget határidőn belül meg kell fizetni. Ha a mért hőmennyiség kevesebb a korábban kiszámlázottnál, akkor a szolgáltató köteles a különbözetet a felhasználónak visszatéríteni.