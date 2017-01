Járt már pórul autószervizzel vagy szerelővel?

Mit tehet, ha úgy gondolja, rosszul javították meg az autóját? Tudta, hogy ezen a területen is védik a szolgáltatást igénybe vevőt rendelkezések, és jogorvoslatra van lehetősége? Nem egyértelmű, ki kell-e írnia a szerviznek az egyes munkák egységárát, ezen a területen nem olyan egyszerű a darabár.



<a data-cke-saved-href="http://kerdoiv.lapcom.hu/view.php?id=630" href="http://kerdoiv.lapcom.hu/view.php?id=630" title="Járt már pórul autószervizben?">Járt már pórul autószervizben?</a>



Gyakori, hogy csak a megbontás után derül ki, hogy nagyobb a baj, magasabb lesz a költség, mint amivel számoltunk. Mi tehetünk, ha többet fizetünk, mint amiben megállapodtunk? Elképzelhető, hogy az autószerelő nem vállal garanciát? Amikor kicserélnek egy alkatrészt az autóban, kell jótállási jegyet adnia a szerviznek?



A magyar autósok nagy része tart a márkaszervizek vagy független javítóműhelyek magas rezsióradíjától, és próbálja megoldani „okosba" autója javíttatását. De ha nem kaptunk számlát, akkor igazolni sem tudjuk, hogy még tart az alkatrész szavatossági vagy jótállás ideje. A sufniszerviz több szempontból is kockázatos, veszélyeztetjük vele magunk és a többi közlekedő életét. És ha elsőre nem sikerül a javítás, a második körrel együtt már jobban járhatunk egy hivatalossal.



Ilyen kemény télen hamar kiderül, ha átvertek bennünket a fagyálló folyadékkal vagy a szélvédőmosóval, de hogyan ellenőrizzük, hogy megfelelő szervo- vagy fékolaj került az autónkba? Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, ott a cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat.

Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértőink olvasóinknak személyesen is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.