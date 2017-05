Járt már pórul facebookos vásárlással?

A facebookos vásárlás egy lehetőség. Nagyobb odafigyelést igényel a hagyományosnál. Illusztráció: Karnok Csaba

Mára a Facebook nagyon sok ember életének a része – talán már túlságosan is az –, és egyre erősödik rajta az üzleti vonal is. Személyes hírfolyamomban közel egy hete állandó, második helyen ott van a NetPincér-hirdetés, ahol egyetlen kattintással eljuthatok a megrendelési oldalra. Ingatlanközvetítő ismerőseim posztolta szegedi lakások, házak fotóit is szívesen nézem végig, inkább kukkolási, mint vásárlási céllal. Megunt horgászfelszerelés éppen úgy kerülhet elénk, mint családi okok miatt eladó, szavahihető ismerős, barát ajánlotta használt autó.Vásárolt már a Facebookon? Írja meg tapasztalatait! Azt is, ha minden rendben volt, de ossza meg velünk azt is, hogyan járt pórul. Sokak számára nem világos, milyen vásárlási formának minősül a Facebookon történő adásvétel. Mit tehetünk, ha vállalkozótól vásároltunk, és panaszunk van, hogyan járjunk el, ha magánszemélytől vettünk valamit, és problémánk adódott?

Mit tehet, ha úgy érzi, nem volt elég körültekintő, és bedőlt egy jónak tűnő vásárlási ajánlatnak? Járt már így, megfizette a tanulópénzt? Megadta bankkártyája adatait ismeretlen személynek vagy cégnek? Tudta, hogy az online világban is védik a vevőt szabályok, rendelkezések, és jogorvoslatra van lehetősége?

Bár a szabályok sok esetben hasonlók, mint a már hétköznapivá vált netes vásárláskor, pizzarendeléskor a Facebookon bárki hirdetheti magát. Ha egy webáruház reklámját látjuk, és ezen keresztül vásárolunk, tiszta sor, a legtöbb fogyasztó azt gondolja, hogy a közösségi médiában is így van.Kiemelésekkel készíthetnek hirdetést a Facebookra magánszemélyek és különböző vállalkozások is. Itt az a nagy kérdés, hogy a szavatossági és jótállási jogainkat hogyan érvényesíthetjük. Nem mindegy, milyen szerződést kötünk, ennek menetét a Facebook nem köti az orrunkra, és sokszor hosszú utánajárás kell ahhoz, hogy megtudjuk, kitől vásároltunk – hangsúlyozzák a fogyasztóvédők.Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, itt a cikkünkön keresztül kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértőink minden olvasónak személyesen is próbálnak megoldási javaslatot adni. A többeket érintő, fontosabb kérdésekre született válaszok pedig szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint portálunkon.