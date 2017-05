Járt már pórul házaló kereskedővel? Ne fojtsa magába!

Kora délelőtt jön a tollfelvásárló, akinek rossz magyarsággal felmondott szövege szól kocsija hangosbemondójából, nem sokkal később a Boci, boci, tarkát játssza a tejes autó, majd ebéd körül befut a fagyasztott termékeiről ismert cég hűtőkocsija.



Átlagos szombat délelőtt Szeged kertvárosában vagy Csongrád megye valamelyik településén, amit színesít az alkalmi vételt ajánló zokni- vagy törölközőárus becsöngetése. Utóbbiakból talán már kevesebb van, de jön helyettük a dinnye- vagy tűzifaárus, szezontól függően. Nem véletlenül tiltja, illetve szigorítja határain belül több kisváros vagy község a házaló kereskedést.



A laikusnak talán meglepő, de a szabályzás sok mindent egy kalap alá vesz. Tudta, hogy ha egy termék hibás, nem úgy működik, ahogy azt hirdették, mondták, a kereskedőnek az uniós jog értelmében meg kell javíttatnia vagy ki kell cserélnie azt, esetleg az egész vételárat vissza kell térítenie? Tudta, hogy az interneten, telefonon vagy postán rendelt, illetve házaló ügynöktől vett termékek esetében 14 napon belül joga van bármilyen okból, indoklás nélkül elállni a vásárlástól?



Az más kérdés, hogy az ismerős szódást leszámítva ezt mennyire sikerül érvényesíteni a gyakorlatban. Járt már úgy, hogy felült a „Csak itt, csak most!" ajánlatoknak? Pedig ezen a területen is védik a szolgáltatást igénybe vevőt a rendelkezések, és jogorvoslatra van lehetősége. Tudta, hogy a fizetést igazoló számlával akár a békéltető testülethez is fordulhat? Az más kérdés, hogy kérünk, illetve kapunk-e bizonylatot...



Ősszel és télen sokan trükköznek a tűzifával. Nem annyi, és persze korántsem olyan száraz, ráadásul jó drága is a hirtelen felindulásból a kapubejáróba borított kupac. Csapták már be tűzifával? Az agresszív, azonnali döntéshozatalra késztetés sértheti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló rendelkezéseket. Tudta, hogy ezért bejelentéssel is élhet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál?



Írja meg történetét! Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, ott a cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértőink olvasóinknak személyesen is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon. Járt már pórul házaló kereskedővel?