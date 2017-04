Járt már pórul húsvéti sonkával, csokinyuszival?

Örök slágertéma, hogy miből van a húsvéti sonka. Az igazi persze az após vágta disznóból, de van, aki ezt sajnálja megfőzni. Olcsóbb a multinál kapható darabolt, de ott érdemes elolvasni az összetevőket, nehogy sok legyen benne a páclé és kevés a hús. Fogott már mellé húsvétisonka-vásárlással? Ossza meg velünk történetét, kérdezze fogyasztóvédelmi szakértőinket! Fontos, hogy ezen a területen is védik a vevőt a rendelkezések.



Kezd kimenni a divatból a locsolkodás, és már régen hódít az ajándékot kiváltó pénz. Szerencsére ott még nem tartunk, hogy érintős bankkártyával érkezik a szomszédfiú a nagylányhoz, csokinyuszit azért saját használatra és ajándéknak is vásárolunk még. A lényeg a csomagolás alatt van, és a bevonómassza olcsó ugyan, de nem az igazi – a tejcsokiban minimum 25 százalék kakaó szárazanyagnak kell lenni. Járt már úgy, hogy univerzális csokinyuszit vett, amit csokimikulásból csomagoltak át? Talált már ujjlenyomatot a csokin?



Húsvéti nagybevásárlásnál könnyebben előfordul, hogy lejárt szavatosságú terméket veszünk. Mi ilyenkor a teendőnk, hová fordulhatunk, ha ebből komolyabb kárunk származik? Akinek nem fér bele az idejébe a sok főzés, és megengedheti magának, az hidegtálat rendel. Mire figyeljünk, mit tehetünk, ha nem azt kaptuk, amit szerettünk volna, és a „szállítóval" sem jutunk dűlőre?



Gyakori probléma, hogy az akciós árat a pénztár nem érvényesíti – járt már így? Sokszor előfordul, hogy a termékeket nem hitelesített eszközzel mérik, de azt se hagyja, hogy a csomagolóanyagot is belemérjék a vásárolt áruba. Volt már ilyen tapasztalata? Mit tudott tenni?



Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, ahol cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg történetüket. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértőink olvasóinknak személyesen is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint portálunkon.