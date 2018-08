Járt már pórul kiadott albérlettel? Kaució, közös költség, közjegyző - Kérdezze szakértőinket!

Pörög az albérletpiac, de ne kapkodjunk. Érdemes körültekintően szerződést kötni. Illusztráció: Frank Yvette

Járt már pórul albérlettel?

Szeged egyetemi város, a felvételi ponthatárok ismeretében ilyenkor pörög fel leginkább az albérletpiac. Évek óta ismert az irodák gyakorlata, hogy albérleti címlistákat kínálnak, elsősorban diákoknak, fiataloknak. Ráadásul nem olcsón – persze nem ezekért, hanem a regisztrációért kérik a pénzt. Gyakori, hogy a címek nem a tulajdonosoktól származnak, ezeket az irodák magánszemélyek hirdetéseiből válogatják össze. Járt már úgy, hogy elavult, haszontalan volt a lista? Mit tudott tenni? Visszakapta a pénzét?A jelentősen megszigorított adatvédelmi törvény szerint ez egyéb problémákat is felvethet: a megadott címek és személyes adatok engedély nélküli kezelését. Erre a korábbinál jobban „ugrik" a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Tudta, hogy megtévesztő tájékoztatás – vagyis a semmire sem jó címlista – miatt bejelentéssel élhet az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél? Volt már erre szüksége?Fontos tudni, hogy csak akkor beszélhetünk fogyasztói jogviszonyról, ha olyan vállalkozástól, irodától béreljük a lakást, amely üzletszerűen foglalkozik ingatlan-bérbeadással. Ha magánszeméllyel szerződünk, nem érvényesülnek a fogyasztóvédelmi szabályok.Olvasóink között értelemszerűen az albérletet kiadók vannak többségben, nem a keresők. Nekik a kaucióra érdemes részletesen is kitérni a szerződésben. Ez az összeg a kiköltözéskor visszajár vagy lelakható, amennyiben a bérlő semmiféle kárt nem okoz, illetve közüzemi hátralékot sem halmoz fel. Volt már problémája abból, hogy az albérlő nem fizette a rezsit? Mit tudott tenni, ha a tartozásra nem volt elég a kaució? Kérdezze szakértőinket!A lakáskiadónak is alapvető érdeke rögzíteni a bérlemény műszaki állapotát, hogy később ebből ne legyen vita. Mindezt természetesen írásban érdemes megtenni. Volt már gondja abból, hogy az albérlő „lepusztította" a lakást, és annyira elmérgesedett az ügy, hogy bírósághoz kellett fordulni? Ha ingatlanközvetítőn keresztül adta ki lakását, mit tudott a kárból behajtani az irodán? Írja meg történetét, hátha általános tanulsággal szolgálhat.Manapság gyakori, hogy a szerződés megkötésével együtt a bérlő közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot ír alá arról, hogy a szerződés megszűnésekor kiköltözik a lakásból. A közjegyzői okirat azonnal végrehajtható, azaz ha a bérlő a szerződés megszűnése után mégsem megy, akkor a lakástulajdonos egy gyorsabb eljárással – végrehajtással – ki tudja a lakást üríttetni. Élt már ezzel a lehetőséggel?Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – munkatársaik reagálnak a felvetésekre. A többeket érintő kérdésekre született válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint portálunkon.