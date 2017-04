Járt már pórul lakásfelújítással?

Mit tehet, ha úgy gondolja, rosszul burkolták a fürdőszobáját, nem sikerült a festés?

Járt már pórul azért, mert csak szóban állapodott meg a vállalkozóval? Mit tehet, ha csúszik a befejezéssel a mester?



A vállalkozóval megállapodtunk a nyílászárók cseréjében, előleget is adtam, ám később meggondoltam magam. A mester azt mondta, a foglalót nem kaphatom vissza. Mi a különbség az előleg és a foglaló között?

– A polgári törvénykönyv alapján a foglaló a szerződést megerősítő kötelezettségvállalás. A ügylet meghiúsulása esetén a felelős fél az általa adott foglalót elveszíti. Ha a szerződés úgy hiúsul meg, hogy egyikük sem hibás vagy mindketten azok, a foglaló visszajár. Ha minden klappol, a foglaló összegét a tartozásba – leggyakrabban a vételárba bele kell számítani. Egyértelműen ki kell tűnnie a szerződésből, hogy az átadott pénz foglaló. Ha ez nincs benne, akkor az előlegnek minősül. Lényeges különbség, hogy az előleg mindenképpen visszajár, ha a szerződés nem teljesül, függetlenül attól, hogy a meghiúsulásért ki a felelős.



Kisebb lakásfelújításra szóbeli szerződést kötöttem a vállalkozóval, előleget is adtam, ám elbizonytalanodtam. Elég, ha szóban kötök szerződést?



– A jogszabályok a vállalkozási szerződéseknél nem írják elő az írásbeli formát, ha a felek minden kérdésben megegyeztek, ez szóban is létrejöhet. A bizonyíthatóság miatt azonban célszerű írásban is rögzíteni a megállapodást, hiszen az elhangzottakat később már nehéz bizonyítani. Minden esetben törekedjünk arra, hogy papírra vessük, pontosan milyen munkákat rendelünk meg. De ha csak szóban állapodunk meg, legalább legyen jelen tanú!



Egy vállalkozóval írásban szerződtem a konyha felújítására, ám nem határoztunk meg teljesítési határidőt. Már többször kerestem, hogy végre kezdje el a munkát, ám a mester csak halogat. Mit tehetek?



– A polgári törvénykönyv szerint ha a szerződésben meghatározott idő eltelt, és a vállalkozás nem teljesített, akkor késedelembe esett. Nehezebb, ha nincs konkrét határidő, és minden egyeztetésnél kér még egy kis haladékot. A hetek telnek, de előrelépés nem történik. Ilyenkor célszerű írásban kitűzni egy végső határidőt a munka elvégzésére, amit még hajlandók vagyunk kivárni. Ha ez is eredménytelenül telik le, elállhatunk a szerződéstől, közölhetjük, hogy nem tartunk igényt a munkára. Így szabadulhatunk a megbízhatatlan vállalkozótól, és – normál esetben – a kifizetett előleget is visszakapjuk.



Felújíttattam a fürdőszobánkat, ám néhány hét múlva láttam, hogy a kádnál a csempe rosszul lett felrakva, és a fugázás sincs rendben. A vállalkozó azt mondta, nem ér rá kijavítani, és amúgy sem vállalt garanciát. Tényleg nem tehetek semmit?



– A vállalkozói szolgáltatásokra is vonatkoznak a hibás teljesítési és kellékszavatossági szabályok. A hiba észlelésekor írásban közöljük minőségi kifogásainkat a vállalkozóval, és kérjük a kijavítást, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a cserét. Könnyebb, ha a hibát a teljesítéstől számított hat hónapon belül észrevesszük, ilyenkor úgy kell tekinteni, mintha a probléma már az átadáskor is létezett volna. Ha a vállalkozó mentesülni akar, neki kell bizonyítania, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett. Ha a hat hónapból kifutunk, két évig még érvényesíthetjük az igényünket, de a bizonyítási kötelezettség már minket terhel. Ha a vállalkozóval nem sikerül megegyezni, kezdeményezzünk békéltető testületi eljárást, amely bíróságon kívüli, ingyenes, és hatékonyan segíthet a jogvita megoldásában.