Járt már pórul olcsó repülőjeggyel? Panaszkodjon szakértőinknek!

Járt már pórul olcsó repülőjeggyel?

A látványosan olcsó, fapados légi járatokat ma már bátran nevezhetjük tömegközlekedésnek, de a nyomott áraknak alapos oka van. Előfordul, hogy „fillérekért" lehet repülőjegyet rendelni, de ilyen esetekben is vannak jogai az utasoknak. Ezek még erősebbek, ha az EU területén található repülőterek közötti járatot veszünk igénybe. Hasonló a helyzet akkor is, ha az Unió határain túlról érkezünk haza, amennyiben a járatot uniós légitársaság üzemelteti.Járt már úgy, hogy a repülőjegyet forgalmazó utazási iroda vagy légitársaság eredeti ajánlatához képest többet kellett fizetnie, mert a felmerülő költségeket nem tüntették fel pontosan előre? Tudja, hogy ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, és jogorvoslatra van lehetősége?A Gazdasági Versenyhivatal több esetben szankcionálta a légitársaságokat, a fogyasztó számára a repülőjegy keresése során ugyanis az ár a legfontosabb. Számukra az értelmezhető, hogy a szolgáltatást csak akkor vehetik igénybe, ha a járulékos költségeket – repülőtéri illeték, tranzakciós díjak – is megfizetik.Előfordult már önnel, hogy a légitársasághoz fordult kártérítési igénnyel, mert poggyásza megsemmisült, elveszett vagy megrongálódott? Írja meg történetét, kérdezze fogyasztóvédelmi szakértőinket!Vis maior esetén a repülőgépek kihagyhatnak leszállóhelyet, vagy közbensőt iktathatnak be. Kérdés persze, mi számít elháríthatatlan külső oknak, mikor állhatunk el a szerződéstől, azaz kérhetjük vissza a jegy árát. Tudta, hogy ha járata több mint 2 órás késéssel indul, vagy jelentős csúszással érkezik meg, a légitársaságnak írásos tájékoztatót kell adnia a kártérítésre és a segítségnyújtásra vonatkozó szabályokról? Előfordult, hogy késés miatt komoly kár érte? Írja meg tapasztalatait!Az ügyfeleket megillető uniós jogokról szóló tájékoztatót a légitársaságnak a repülőtér utasfelvételi pultjánál, nyomtatott vagy elektronikus formában ki kell függesztenie. Ennek a repülőtér önkiszolgáló jegykezelő automatáinál és online is hozzáférhetőnek kell lennie.Tudta, hogy ha járattörlés vagy túlfoglalás miatt nem utazhat a eredeti terve szerint, joga van kérni, hogy a légitársaság más módon és útvonalon eljuttassa az úti céljához? De választhatja azt is, hogy visszakéri a jegy árát – előfordult már ilyen önnel? Írja meg nekünk történetét!Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, itt cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértőink arra törekednek, hogy minden olvasónk személyesen is megoldási javaslatot kapjon problémájára. A többeket érintő, fontosabb kérdésekre született válaszok pedig szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a delmagyar.hu portálon.