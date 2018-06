Járt már pórul strandon vagy fürdőben? Kérdezze a fogyasztóvédőket!

Járt már pórul strandon, fürdőben?

A belépőjegy megvásárlásával a fürdők, strandok házirendjét a vendégek tudomásul veszik és elfogadják – később erre vitás esetekben szívesen hivatkozik a szolgáltató. Az sem feltétlenül normális, aki kánikulában apró betűs részeket olvas a strand honlapján az indulás előtt, a fogyasztóvédők szerint mégis javallott. Akadt már ilyen természetű vitája? Hogyan végződött?Azokban a fürdőkben, ahol a vendégeknek úgynevezett proxyórát kell venniük – amelynek csipje a belépésre, valamint a megvásárolt szolgáltatásokra vonatkozó információkat tartalmazza –, ügyelniük kell arra, hogy azt ne hagyják el, mert kártérítést fizettethetnek velünk. Járt már így? Mennyibe került az óra?Bár egyre szigorúbbak a vízminőségi feltételek a strandok medencéinél, kánikulában, telt háznál nehéz tartani azokat. Volt már valaki a családjában, aki fertőzést szedett össze a fürdőben? Próbált kártérítést kérni ilyen ügyben? Írja meg tapasztalatait!Fürdőbe lépéskor célszerű tájékozódni arról is, hogy minden medence vagy egyéb – a belépő árában foglalt – szolgáltatás működik-e. Ha a megváltott jegy ellenére valami mégsem volt elérhető, és erről a fürdő előzetesen nem tájékoztatta a vendéget, kártérítést lehet kérni. Volt már vitája ilyen ügyben strandon, fürdőben?Bárki jogosult a fürdők szolgáltatási minőségére észrevételt vagy kifogást tenni – akár szóban, akár írásban. Járt már úgy, hogy helyben és azonnal nem orvosolták a panaszát, és beírt a vásárlók könyvébe, vagy kérésére jegyzőkönyvet vettek fel? Mi volt a problémája? Ossza meg velünk!Mi a különbség, ha fizetős fürdőben csúszunk meg a síkos padlón, és törjük el a lábunkat, vagy egy önkormányzati szabadstrandon ér bennünket baleset a működtető hibájából? Az utóbbiból a megyében több is van, de a Balatonon is több település biztosít ingyenes fürdőzést a vendégeknek. Tudta, hogy ilyenkor is védik szabályok, rendelkezések, és jogorvoslatra van lehetősége?A strandokon működő büféknek nagyjából szűk három hónapjuk van arra, hogy üzleti hasznot hozzanak, ami nem könnyű feladat. Időnként a fogyasztóvédelem is ellenőrzi őket, és találnak problémát. Járt már úgy, hogy sok pénzért gyenge minőséget kapott: a sör meleg volt, a palacsinta meg hideg? Ha nem orvosolták a panaszát, kihez fordult?Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). A többeket érintő, fontosabb kérdésekre született válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint portálunkon.