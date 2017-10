Járt már pórul szépészeti szolgáltatással? Várják élményeit a fogyasztóvédők!

Járt már úgy, hogy nem a megfelelő minőségben készült el a frizurája vagy a kozmetikai beavatkozás, ezért árkedvezményt vagy a pénz visszafizetését kérte? Tudta, hogy ezt hibás teljesítés címén az érvényes szabályozás alapján megteheti? Persze ennek megítélése az esetekben többségében nagyon szubjektív. Előfordult, hogy valamelyik szépészeti szolgáltató többet számolt, mint amennyivel ön kalkulált, orvosolták a panaszát? Írt már be a vásárlók könyvébe? Ha a vállalkozás elutasító, a fogyasztó kérhet békéltető testületi eljárást – még ha nem is az ilyen „csip-csup" ügyekre találták ki a rendszert.



Az, hogy kinek mi a kis baj, szubjektív, de ha bent felejti a kedves vendéget a kezelő a szoláriumban, abból komoly bonyodalom származhat. Egy félresikerült tetoválás vagy elrontott kozmetikai botoxkezelés könnyen odáig fajulhat, hogy a tartós egészségkárosodás megelőzése érdekében orvoshoz, bőrgyógyászhoz kell fordulni. Ami adott esetben akár nagyon sokba kerülhet.



Járt már úgy, hogy az ígért és várt idő töredékén belül elkopott, kifakult a sminktetoválása? Bármelyik szépészeti szolgáltatás igénybevétele után előfordulhat a „nem tetszik" érzés, ám azt fontos eldönteni, érte-e pénzben kifejezhető kár a fogyasztót, vagy inkább a személyisége sérült.



A hibás teljesítést leginkább az úgynevezett előtte-utána fotókkal lehet bizonyítani. Az már régen rossz, ha készül is erre az ügyfél, ám a mai szelfiőrületnek köszönhetően akár szerencséje is lehet, és valahonnan előkerül egy „előtte" fotó. Adott esetben ugyanis neki kell bizonyítania, hogy nem megfelelő minőségű a megrendelt beavatkozás. Volt már erre önnek szüksége, vagy valakinek az ismerősei körében?



Pozitív tapasztalatait is ossza meg velünk! Például nem kért pénz a fodrász az elrontott frizuráért, kapott kozmetikusától néhány ingyenkezelést, vagy újra elkészítették a sminktetoválást. Írja meg történetét!



