Kábeltévés hűségidővel nem sokat ugrálhatunk

Olvasónk felháborítónak tartja, hogy havonta több mint tízezer forintot fizet a tévéadásért, és a szolgáltatója folyton változtatja a műsort. Amikor panaszt tett, azt mondták neki, hogy a hűségideje miatt csak kötbér megfizetése után mondhatja le a szolgáltatást, amit ő megért. Csak kérdezi: ha a szolgáltatónak mindenhez van joga, akkor az előfizetőnek miért nincs szinte semmihez?



Másik olvasónk is felháborodott, és több konkrétumot megosztott velünk. Csomagjában eddig benne volt az Eurosport 1 és az Eurosport 2, s mivel csak ezek adják azt a két sportágat, amit nézni szoktak – alpesi sí és a tenisz Grand Slam-tornák –, nem szerződött volna olyanra, amiben ez nincs benne.



Havi 9332 forintot fizet. 2016 áprilisában kötötte a szerződést, kétéves hűségnyilatkozattal. Január 1-jétől a szolgáltató kivette kínálatból az Eurosportokat, valamint két ismeretterjesztő csatornát is. Olvasónk tudja, hogy a társaságnak erre elvileg joga volt, mert a szerződésben benne van, hogy bármikor módosíthatja a kínálatot. Etikai szempontból azonban ez problémás. Nem tudnak kötbér fizetése nélkül kiszállni a szerződésből, annak ellenére, hogy alapvető fontosságú csatornától fosztották meg őket. 90 ezer forintot kellene visszafizetniük, ezt nem tudják vállalni, így 2018 áprilisáig bele vannak kényszerítve egy immár rossz előfizetésbe. – Mivel az árképzésük olyan, hogy hűség nélkül sokkal drágább a szolgáltatás, az emberek többsége kénytelen belemenni – hangsúlyozza olvasónk. Szerinte elvárható lenne, hogy néhány száz forinttal mérsékeljék az előfizetési díjat, hiszen a szolgáltatás értéke jelentősen csökkent. És a társaság valószínűleg pénzt is megtakarít azzal, hogy nem veszi meg az Eurosportot.



– Hát, erről szeretném hallani a fogyasztóvédők véleményét – írta olvasónk. Ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodához fordultunk, és előrebocsátjuk, nincs jó hírünk.



A szolgáltató az előfizetői szerződést csak a törvényben meghatározott feltételek esetén módosíthatja. Ezek közül az egyik, ha ezt a csatornák összetételében bekövetkezett változás indokolja, például megszűnik egy vagy több. Ám ebben az esetben is kizárólag akkor módosíthatja a szerződést, ha az általános feltételeiben és internetes honlapján az általa kínált díjcsomagokban feltüntette az adott csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját, és ez letelt. Előfordul az is, hogy a lakossági felméréseken alapuló nézettség vagy a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony indokolja a csatorna kivételét a kínálatból. A szolgáltató köteles a tervezett módosításról az előfizetőket a hatálybalépést megelőzően legalább 30 nappal előre értesíteni.



Ha a változtatás az ügyfélre hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, lehetőség van a határozott időre megkötött szerződést felmondani az értesítéstől számított 15 napon belül. Ez a jog azonban nem illeti meg a fogyasztót az úgynevezett hűségidővel megkötött szerződések esetében, ha a módosítás nem érinti az adott kedvezményt, amelyre tekintettel azt kikötötték. Ha azt tapasztalja, hogy a szolgáltató a törvényben meghatározott szabályokkal ellentétesen módosítja az előfizetői szerződést, lehetősége van a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósához bejelentéssel élni. Ez a szervezet hatósági eljárás keretében jogosult ellenőrizni a szolgáltatót a törvény rendelkezései és az általános szerződési feltételek betartása érdekében.



– Vagyis csatornát módosítani lehet, csak nem fair – írja válaszában a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda.