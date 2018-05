Magánszemély is lehet a kereskedés udvarában álló kocsi eladója - Ezekre figyeljen használt autó vásárlásakor

Ne higgyünk a saját szemünknek, inkább egy szervizre hagyatkozzunk! Fotó: MTI

– Bármit is írtak le a szerződésben, főszabály szerint a kereskedő felel minden olyan hibáért, ami – vagy aminek közvetlen oka – megvolt a vásárlás pillanatában, és arról a vevőt a kereskedő nem tájékoztatta, az pedig kellő gondosság ellenére sem vehette észre. Az erre vonatkozó felelősség szerződéses kizárása semmis. Használt autónál a vállalkozást egy év kellékszavatossági idő köti, és az első hat hónapban neki kell bizonyítania, hogy nem rejtett hibáról van szó. Amennyiben a vállalkozás elutasító, igényét a Békéltető Testület vagy bíróság előtt érvényesítheti.– Attól, hogy egy kereskedés udvarán áll az autó, még nem biztos, hogy a vállalkozás nevén van. Gyakran előfordul, hogy az eladó megbízza a kereskedést, hogy értékesítse az autóját, sőt a papírmunkát is végezze el, az eladó csak aláírja a szerződést. Fontos tudni, hogy ha magánszemélytől vásároljuk az autót, nem beszélhetünk fogyasztói jogviszonyról. A polgári törvénykönyv szerint egy év kellékszavatossági idő vonatkozik a használt autóra, és ez alapján kérhetjük az eladó magánszemélyt a felmerülő rejtett hibák kijavítására. Ha ezt elutasítja, csak peres eljárásban van lehetősége érvényesíteni az igényét, a bizonyítási kötelezettség pedig önt terheli.– Sokan csak a papírok kitöltésekor szembesülnek a ténnyel: az autó nem a kereskedőé, hanem egy ismeretlen magánszemélyé, esetleg egy másik cég nevén van. Magánszemélynél panaszunk nem tartozik a fogyasztóvédelem területére, másik céges tulajdonos esetén pedig baj lehet abból, ha a vállalkozás felszámolás vagy végrehajtás alatt áll. Céges eladó esetén nézzünk utána a vállalkozásnak az ingyenes ecegjegyzek.hu oldalon. Komoly vételi szándék esetén vizsgáltassuk át az autót egy általunk választott szervizben. A vásárlás előtti független átvizsgálás a minimálisra csökkentheti a súlyos rejtett hibák lehetőségét. Ha a kereskedő ehhez nem járul hozzá, ne vásároljunk nála. A hazai előéletű autóknál sokat segíthet a gépjármű-lekérdező. Ez az oldal pár száz forintért a hivatalos adatbázisból megmutatja az autó előéletét, rögzített kilométeróra-állásait és még néhány adatot.– A kellékszavatossági igények törvényi sorrendje szerint elsősorban kijavítást vagy cserét kérhetünk, bár az utóbbit használt autóknál nem tekinthetjük életszerűnek, hiszen szinte nulla az esélye, hogy azonos paraméterű, hibátlan autót tud a kereskedő adni. Ha a javítással az eladó indokolatlanul késlekedik, vagy nem tudja elvégezni, áttérhetünk vételár-leszállításra. Indokolt esetben a szerződéstől való elállás és az eredeti összeg visszakövetelése is felmerülhet. A szavatossági jogok sorrendje kötött, azok között a fogyasztó nem válogathat, bizonyos feltételekkel azonban az áttérés jogszerű lehet.