Magasabb a tét a háztartási nagygépek vásárlásánál - Járt már úgy, hogy elveszítette a garanciát?

Háztartási nagygépek. Fontos, hogy rendben legyen a garancia. Fotó: Frank Yvette

A hűtőszekrény és a mosógép feltalálása óta el sem tudjuk képzelni életünket háztartási nagygépek nélkül. Minden család számára jelentős kiadás a mosogatógép, a hűtőszekrény, a fagyasztóláda, a mosógép, a gáz- vagy elektromos tűzhely, illetve a klímaberendezés beszerzése. Ráadásul folyamatos működtetésük is odafigyelést, anyagi ráfordítást igényel.Fontos, hogy a szavatossági kötelezettség az új termék esetében két év, ez időn belül a kereskedő köteles az elromlott készüléket ingyenesen javítani, cserélni vagy az árát leszállítani. Járt már úgy, hogy ezt nem sikerült elérni? Hova fordult a panaszával?Tudta, hogy a kötelező jótállás a szavatossági jogokon felüli kedvezményeket biztosít? Ilyen például a bizonyítási kötelezettség, amely a kötelező jótállás teljes egy éve alatt a vállalkozást terheli, azaz neki kell alátámasztania – például szakvéleménnyel – az ellenérveit. Volt már ilyen vitája?

Fotó: Frank Yvette

Gyakori, hogy a termék gyártója a kötelező előírásoknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, de megteheti ezt a kereskedő is. Van, hogy ezért pénzt kérnek, de gyakran elég a regisztráció is. Volt már garanciális problémája valamelyik háztartási nagygépével? Írjon nekünk, hogy oldódott meg!A kötelező jótállás érvényességéhez további követelmények is előírhatók, például az, hogy a gáztűzhelyt szakszerviz helyezze üzembe. Klímaberendezésnél ez már nem is mehet másként. Előfordult már önnel, hogy nem szakszerű üzembe helyezés miatt elveszítette a garanciáját?A jegesautóból feltöltött fridzsider óta sokat változott a világ, a modern „fehéráru" egyre inkább intelligens, energiatakarékos jelzőkkel igyekszik a bizalmunkba férkőzni. Sok háztartási nagygépet környezetbarátnak, energiatakarékosnak tüntetnek fel, ám a reklámozott előnyt nem mindig tudják igazolni. Tudta, hogy ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, és jogorvoslatra van lehetősége?

Járt már pórul háztartási nagygéppel?

Magyarországon az elektromos háztartási gépekre kötelező az energiacímke. Előfordulhat, hogy a takarékosságra, újrahasznosításra utaló jelzés nem egy független minősítőé, hanem a gyártó, illetve egy általa alapított szervezet megtévesztő jele. Járt már így, figyel ezekre a jelölésekre?Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, ott cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértőink olvasóinknak személyre szabottan is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.