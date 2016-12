Meddig viheti vissza a karácsonyi ajándékot?

Rugalmasan kezelik

Kattintson a képre a nagyobb méretért!

Ha katalógus- vagy webáruházban, esetleg árubemutatón vettünk valamit, 14 napig tudunk elállni a vásárlástól, ilyenkor a vételár is visszajár. Hagyományos üzletben a hibátlan áru cseréjét vagy árának visszatérítését jog szerint nem követelhetjük – akár rossz a méret, akár kettőt kaptunk belőle, vagy éppen csak nem tetszik a portéka.Szerencsére az üzletek nagy része a vásárlók bizalmának elnyeréséért vállalja, hogy megadott határidőig és bizonyos feltételek mellett visszaveszi a nem tetsző ajándékot, egyéb portékát. Ez azonban boltról boltra eltérő feltételek mellett történik, ezért az előrelátók olyan üzletet választottak, ahol akár egy hónapon túl is elfogadják az ilyen igényt.

Egyre többen visszaadják a vételárat

Kattintson a képre a nagyobb méretért!

Különösen a műszaki és a játékáruházak szabnak meg szűk határidőket, 0–3 hetet a visszavételre, és jellemzően a karácsonyi időszakban sem tesznek kivételt. A ruházati és könyváruházak általában ugyancsak néhány hetet adnak, ám ezt a decemberben vásárolt áruk esetében meghosszabbítják január második hetéig. Ahol alapból is legalább egy hónap a határidő, nincs külön eljárás az ünnepi időszakban.A felmérésben érintett láncok 69 százaléka adott határidőn belül nem csupán a termék levásárlására ad lehetőséget, hanem kérésre a vételárat is visszatéríti. Ez jelentős előrelépést jelent a tavalyi 44 százalékhoz képest. A ruházati, cipő-, sport- és bútoráruházak, illetve a hiper- és szupermarketek a legrugalmasabbak. A bútoráruházak jó része egy hónapig fogad el készpénz-visszatérítési igényt, a levásárlás lehetőségét azonban akár egy évig is biztosítja.

A webáruházakhoz igazodnak

Jó példák

– Mivel internetes vásárlás esetén 14 napos a vevők elállási joga, a versenyben maradni akaró hagyományos üzletek ezt az időszakot szintén biztosítják. Nem sokat ér a cég visszafogadási ajánlata, ha a vásárlót erről nem tájékoztatták megfelelően. A feltételeket nagyon szigorúan be kell tartani. Ha egy cég azt mondja, hogy 60 napig visszaveszi a hibátlan termékeket, és ezt nem teszi meg, az fogyasztóvédelmi szankciókat von maga után. Akkor is, ha ezt a felajánlást nem jogszabály alapján, hanem önként tette.A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének honlapján, a fome.hu portálon, a Hírek rovatban alapos táblázat mutatja, melyik üzlet mit, hogyan és meddig vesz vissza. Ebből szemezgetve kiderül, hogy bútor- és barkácsfronton a Praktiker a nyerő, egy hónapon belül készpénzt fizet vissza, de egy évig levásárolhatjuk, vagy utalványt kapunk.Ruházatban a C&A a legjobb, az általános egy hónapot január közepéig meghosszabbítja. A hiper- és szupermarketek közül az Aldi ajánlata a legkedvezőbb, két hónapos pénzvisszafizetése duplája a többinek. Cipőben a Deichmann a maga 2 évével úgy lenyomja a konkurenciát, hogy már-már sajtóhibára gyanakodunk. A műszaki áruházaknál a Media Markt 3 héttel is nyerő, persze csak sértetlen csomagolás esetén.