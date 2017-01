Mi volt 2016 nagy átverése? - Írja meg történetét

Mi okozta a legnagyobb nehézséget vásárlásai során a tavaly, melyik szolgáltatónál érezte úgy, hogy átverték. Best of 2016 összeállításunkhoz várjuk az elmúlt év kiemelkedő történeteit, hogy mások is okulhassanak belőle. Utazni egész évben lehet, ha kérdései vannak a szerződéssel kapcsolatban, csalódott az utazási irodában, írja meg nekünk. Lemondási biztosítás, fakultatív program, pluszköltség, légkondis busz – minden úgy volt, ahogy ígérték?



A használt autók vásárlásával kapcsolatban is várjuk olvasóink felvetéseit. A kilométeróra-állásnak ugyan magunk is utánanézhetünk, de tanácsos szakember segítségét is kérni – ha úgy érzi megvezette egy kereskedő vagy egy magáneladó, ossza meg.



A cipővásárlás témaköre örök sláger, ennek kapcsán az is kiderült, sokan nem tudják, mit takar a jótállás, a garancia és a szavatosság. Jár már úgy, hogy bele kellett nyugodnia a cipőjavíttatásba a csere helyett? Szezontól független kérdés az étrend-kiegészítők és a fogyókúrás tabletták hasznossága, az viszont biztos, hogy két hónap alatt ritkán sikerül a 20-30 kilós fogyás.



Az elmúlt hónapban intenzívebbé vált az internetes vásárlás, érdemes óvatosnak lenni, ha a virtuális világgal üzletelünk. Előfordult, hogy késett a kiszállítás és visszakérte a pénzét?



Nem ritka, hogy olyan előfizetési szerződést írtunk alá, amiről kiderül, inkább a mobiltársaságnak előnyös. Járt már úgy, hogy nem akarta igénybe venni az Önre tukmált szolgáltatást? Ossza meg tapasztalatait szakértőinkkel!



Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, itt a cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértőink olvasóinknak személyesen is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.



Átverték tavaly vásárlásnál, vagy szolgáltatással?