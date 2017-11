Mire vigyázzon az ünnep előtti vásárlásnál?

Előfordul, hogy egy karácsonyi ajándéknak szánt értékesebb műszaki cikket, okostelefont, háztartási gépet, parfümöt, női táskát vagy éppen sífelszerelést néhány nappal a vásárlás után, de még karácsony előtt ki szeretnénk cserélni. Tudta, hogy nem reménytelen, és ezen a területen is védik a vevőt rendelkezések? Kérdezze szakembereinket!Egy értékhatár felett már arra is érdemes figyelni, mit csinálhat a megajándékozott, ha nem találtuk el az ízlését, milyen könnyen cserélheti vissza ő a kapott árut más termékre. Járt már úgy, hogy azért hiúsult meg a csere, mert felbontották az ajándékot? Ossza meg tapasztalatait a fogyasztóvédőkkel!Mit tehetünk, ha elvesztettük a vásárlást bizonyító nyugtát vagy számlát? A reklamációt csak akkor köteles a kereskedő kezelni, ha bizonyítani tudjuk, hogy az üzletében vásároltunk. Járt már így, hogyan tudta a helyzetet megoldani? Ha pozitív története van, azt is ossza meg velünk!Sok olvasónk nincs tisztában a jótállás és a szavatossági idő jelentésével: erre karácsony előtt különösen érdemes figyelni. Előfordult már, hogy rosszul magyarázták el ezt valamelyik üzletben, áruházban? Mit tehet, ha úgy érzi, becsapták, és ezért nem tudja garanciális igényeit érvényesíteni?

Járt már pórul ajándék vásárlással?

Miben más a szabályozás, ha gyerekjátékokról van szó, szigorúbbak-e a fogyasztóvédők ezen a területen? Ha valamivel ne kockáztassuk azt, hogy piacon vagy alkalmi vásáron szerezzük be, az leginkább a gyerekjáték. Ha baj történik, ilyenkor valószínűleg nehezebb utolérni és felelősségre vonni az eladót. Járt már pórul ezzel piacon vagy karácsonyi vásáron?Hova forduljunk, ha személyi sérülést okozott egy játék? Az érintésvédelem kiemelten fontos ezen a területen, számos lemerült akkumulátort tölt maga a gyerek az otthoni elektromos hálózatról. Mit tehetünk, ha zárlatot okoz az elektromos készülék?Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, itt a cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda. Szakértőink olvasóinknak személyesen is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.