Néha rutinnak tűnik, de vannak buktatók: járt már pórul internetes vásárlással?

Egy jól megválasztott ajándékkal másoknak szerzett boldogság mindent pénzt megér – de közben az is fontos, hogy a lehető leghatékonyabban oldjuk meg a bevásárlást. Az internetes rendelésekkel időt és sok esetben pénzt is spórolhatunk, így nem csoda, hogy napjainkban ez a legkedveltebb módja az ajándékok beszerzésének.



Otthonról, a nap bármely szakában rendelhetünk, és jó esetben még helybe is hozzák – ám veszélyeket is rejt az internetes kereskedelem.



Legfontosabb egy megbízható webáruház megtalálása. A döntés előtt érdemes kutakodni kicsit az interneten, és átnézni az egyes webshopokról írt hozzászólásokat, véleményeket.



Ahogy egyre népszerűbbé váltak a webáruházak, netboltok, úgy szaporodtak meg a visszaélési kísérletek is. Figyel arra, hogy hol található a webshopot üzemeltető vállalkozás székhelye? Problémás esetnél akkor számíthatunk gyorsabb és hatékonyabb megoldásra, ha a gazdasági társaságot Magyarországon vagy az

Európai Unióban jegyezték be.



Persze ez nem jelenti azt, hogy biztosan gond lesz a megrendelésünkkel, ha az Unión kívül van a székhelyük, de ha mégis, akkor kevesebb az esély a jogvita rendezésére.



Gyakori, hogy minden előzmény nélkül veszi fel a kapcsolatot a potenciális vásárlóval egy internetes eladásban érdekelt portál. Könnyen bedőlhetünk egy feltűnően kedvező árnak, ajánlatnak, illetve a kapcsolódó „ingyenes" ajándéknak. Járt már úgy, hogy nem nézett utána a terméknek a világhálón, így bosszantó felárral vásárolta meg?



Küldött már pénzt ellenőrzés nélkül, megadta bankkártyája adatait ismeretlen személynek vagy cégnek?

Mely webáruházakból rendeljünk, és mire figyeljünk oda, hogy a karácsonyi időszak nyugalmát ne zavarhassa meg egy kellemetlen jogvita a céggel? Ezekre keressük a választ sorozatunk következő részében.



Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). A többeket érintő kérdésekre született válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint portálunkon.