Nehéz ellenállni az őrületes árzuhanásnak - Ön járt már pórul a fekete péntekkel?

A Black Friday-akciókkal az egyik legnagyobb probléma az, hogy óriási keresletet szabadítanak rá egy olyan kereskedelmi struktúrára, ami nem arra van méretezve, hogy rövid idő alatt tömeges tranzakciót bonyolítson le. Legtöbbjük gazdasági megfontolásból nem tart készleten sok árut.



Ezek az „üzletek" csak a megrendelés után próbálják a lehető leggyorsabban – akár Kínából, vagy európai vámraktárakból – beszerezni az igényelt árut. Járt már úgy, hogy sokat késtek a szállítással, esetleg a legutóbbi fekete pénteken rendelt karácsonyi ajándék sem érkezett meg időre? Írja meg történetét, kérdezze szakértőinket!



Hiába írja ki a hirdető, hogy az ajánlat a készlet erejéig tart, ha az akciót egy adott teljes napra, például a fekete péntekre hirdette meg. Ilyen esetekben a nap során várható teljes igényt ki kell tudnia elégíteni. Persze nincs az a készlet, ami ne fogyna el néhány óra alatt, ha valóban akciós.



Ilyenkor elvárható, hogy helyettesítő árut kínáljanak fel, de kompenzálás az is, ha azt a meghirdetett áron megrendelik önnek. Ha járt már így, pozitív történetét is várjuk!



Van az az alacsony ár, amiért bemegy a multiba az a vásárló is, aki nem igazán kedveli őket, ám gyakori, hogy hamar elfogy a készlet. Ha úgy érezte, hogy az akcióval csak becsalta valamelyik áruház, és a valóban kedvező árú terméket addigra már elkapkodták, ossza meg szakértőinkkel. Előfordult, hogy emiatt beírt a vásárlók könyvébe, vagy bejelentést tett a fogyasztóvédelmi hatósághoz?



A fekete pénteken könnyen előfordulhat, hogy az eladó olyan eredeti árat jelenít meg áthúzva, amit sosem alkalmazott, vagy csupán a látszat kedvéért drágított az akció előtti napokban. Tízmilliós bírságot kockáztat az a kereskedő, akinek az eredeti ára nem igazolható legalább több hétre visszamenőleg. Járt már így, mit tudott tenni?



Ez idő tájt 70-80 százalékos kedvezményt hirdető feliratokkal is találkozunk, ám gyakori, hogy a készletnek csupán egy kisebb része érintett ekkora engedménnyel, a többit jobbára 10-20 százalékos árcsökkenéssel vehetjük meg.



Tudta, hogy a legmagasabb reklámozott kedvezményt az adott árukészletnek legalább 20 százalékára érvényesíteni kell? Járt már úgy, hogy becsábult, de csupán az idejét vesztegette, és csak a bóvli kategóriára volt igaz a nagy árzuhanás?



Az akciós termékekre ugyanúgy igazak a szavatossági, jótállási szabályok, mint egyébként. Kivéve, ha a leárazás oka egy olyan hiba, amiről előre kell tudnia a vásárlónak, és majd eldönti, kell-e neki a sérült, hiányos termék. Jár már úgy, hogy ebből problémája volt? Hogyan oldódott meg?



Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, sorozatunk partnere, a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai reagálnak a felvetésekre. A többeket érintő, fontosabb kérdésekre született válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint az internetes kiadásban.

Csapták már be akciós vásárlásnál?