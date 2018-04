Nem ajánlják a házi folttisztítást: ezekre figyeljünk a menyasszonyi ruhánál - a film és az esküvői valóság

Teríték. Esküvőnél a legapróbb részlet is számít. Illusztráció: Kuklis István

– Az esküvőkhöz kapcsolódó szolgáltatások komoly egyeztetést igényelnek. Nem elég a hangulat, összkép bemutatása, hacsak nem egy régóta ismert szakember áll a rendelkezésünkre, akinek minden munkáját ismerjük, és ő is ismer minket. Mindenképpen fontos, hogy a szolgáltatás feltételeit, részleteit is meghatározzuk – lehetőleg írásban. Ekkor az esetleges félreértések is hamar tisztázhatók, megtudhatjuk, hogy mindenki ugyanarra gondolt-e, ugyanazt tartotta fontosnak. Másik előnye az írásbeliségnek, hogy utólag számon kérhető az eltérés. A felek könnyebben bizonyíthatják korábbi igényeiket, esetleges figyelmeztetésekeit. Így a hibás teljesítés szabályainak megfelelően kérhetik a szolgáltatás díjának csökkentését vagy akár teljes visszafizetését.– Ilyen összegű tranzakciónál mindenképpen írnak a felek szerződést, a feltételeket pedig előre kell egyeztetni. Nemcsak a ruha kölcsönzési árára érdemes figyelni, hanem azokra a pontokra is, amelyeket sokszor csak az apró betűs általános szerződési feltételekben határoznak meg. Ezek a nagy szervezésben talán jelentéktelennek tűnhetnek, de érdemes a szalon alkalmazottjának, vezetőjének segítségét kérni a lényeges feltételek értelmezéséhez. A kérdésben megjelölt összeget feltehetőleg egy nagyobb kár esetén követelnék, amelyet akkor kellene kifizetni, ha a ruha későbbi kölcsönzésre teljesen alkalmatlanná válna.Lehetséges, hogy a szalon óvadék kifizetését is kéri, amelyet visszafizet, ha a ruhát sérülésmentesen átadja a bérlő. Ebből az összegből levonhatják a keletkezett károk összegét, amelyeket például egy túl vidám vendég vagy akár a fotózásra kiszemelt környezet is okozhat. Ennek elrejtésébe semmiképp sem érdemes belekezdeni, mert nagyobb kárt is okozhatunk – inkább előzetesen egyeztessünk például a tisztítás, javítás feltételeiről.– Az egyezség létrehozásában a békéltető testületek segítséget nyújthatnak. Ezt abban az esetben tudjuk igénybe venni, ha a jogvita fogyasztó és vállalkozó között áll fenn. Ekkor is bizonyítani kell, hogy megkíséreltük a vitás ügyet rendezni – ezt legegyszerűbben egy panaszlevéllel tudjuk bizonyítani. Erre a vállalkozónak 30 napon belül válaszolnia kell. Ha a válaszban foglaltakkal nem értünk egyet, vagy a határidő eredménytelenül telt el, már kérhető a békéltető testületek segítsége. Eljárásuk ingyenes, a vállalkozások pedig a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően kötelesek együttműködni. A fogyasztóknak ehhez kérelmet kell kitölteniük, amelynek egy letölthető mintája aoldalon is elérhető.