Nem mindegy, kitől vásárolunk - kérdezze szakértőinket! - Járt már pórul használt autóval?

Néhány évtizeddel ezelőtt kiment a magyar a hétvégén az autópiacra – Szegeden az Etelka sorra, később a Cserepes sorra –, vagy fellapozta a nyomtatott újságok apróhirdetési rovatait, ha használt autót keresett. Mára digitalizálódott a világ, és a többség az interneten kezdi a „piacfelmérést". Ha megtetszik egy autó, a telefont csak ritkább esetben veszi fel magánszemély, többségében kereskedő ajánlja autóit az erre szakosodott portálokon.



Előfordult már önnel, hogy elégedetlen volt a márkakereskedéssel, amelytől új árába beszámított használt autót vásárolt? Mit tudott tenni, orvosolták a panaszát? Írja meg, kérdezze szakértőinket! Ha pozitív fordulatot vett az ügye, akkor is megoszthatja velünk történetét.



Ha külföldről hozatott be használt kocsit erre szakosodott legális vállalkozással, és mást várt, mint amit kapott, hogyan oldódott meg a problémája? Kicsit talán túlfújja a sajtó, de a németországi – nyugati – dízelszigorítás nyomán sokan attól tartanak, nálunk kötnek ki a még viszonylag jó állapotú, de arrafelé már környezetszennyezőnek számító dízelmotoros autók. Ön is osztja ezt az aggodalmat? Kérdezze fogyasztóvédelmi szakértőinket, hogy mire figyeljen!



Még mindig a kisebbik rossz, ha autószalonnal vagy stabilan, régóta ugyanazon a telephelyen működő használtautó-kereskedéssel gyűlik meg a baja egy adásvétel során. Rajtuk könnyebben „leverhető" a tartozás, legyen az kártérítés, árengedmény vagy éppen szavatossági igény.



Gyakori, hogy a kereskedő csak bizományosi értékesítést vállal, vagyis a kocsit nem tulajdonosként, hanem közvetítőként árulja – ha később probléma merül fel, ez nagyon nem mindegy. Fontos tehát, hogy az eladó részéről ki írja alá az adásvételi szerződést! Járt már úgy, hogy magánembertől vett autót, és nem tudta érvényesíteni „garanciális" jogait? A könnyű lekérdezhetőségnek köszönhetően ma már egyre ritkább, de volt vitája valótlan kilométeróra-állással kapcsolatban? Írja meg történetét, kérdezze szakértőinket!



Csapták már be használt autóval?

Észrevételeiket és panaszaikat várjuk a delmagyar.hu portálon. A cikk végén kérdezhetik a szakembereket, megoszthatják tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Munkatársaik nagy tapasztalattal és napi rutinnal megpróbálnak egyenként is válaszolni a felvetésekre. Közülük a többeket érintő, fontosabb kérdésekre adott válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a delmagyar.hu portálon.