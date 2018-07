Nem minden akciós, ami annak látszik: Olcsó megoldás a ˝készlet erejéig˝ kitétel - kérdezze szakértőinket!

Lehet sérült, de tudjon róla a vevő



Fontos, hogy a 14 napos kötelező elállási jogot nem érinti az árleszállítás. Az akciós termékekre ugyanúgy igazak a szavatossági, jótállási szabályok, mint egyébként. Kivéve, ha a leárazás oka egy hiba, amiről előre kell tudnia a vásárlónak, és majd eldönti, kell-e neki a sérült, hiányos termék.

Van az az alacsony ár, ami behúzza a boltba azt is, aki nem is akart vásárolni. Fotó: Frank Yvette

Járt pórul árleszállításnál?

Nem is olyan régen még a szezon végi kiárusításon lehetett jó üzletet kötni, ha valaki időben ébredt, mára a szezon közepén is akcióznak már a kereskedők, nem beszélve a boltbezárás, profilváltás előtti készletkisöprésről. Ha azt tapasztalta, hogy a nagy leárazás előtt felárazták azt a mosogatógépet, merev falú medencét, UHT-tejet, ütvefúrót vagy rostos gyümölcslevet, amit kiszemelt, írja meg nekünk.Van az az alacsony ár, amiért bemegy a multiba az a vásárló is, aki nem igazán kedveli őket, ám az is gyakori, hogy hamar elfogy a készlet. Ha úgy érezte, hogy az akcióval csak becsalta valamelyik áruház, és a valóban kedvező árú terméket addigra már elkapkodták, ossza meg szakértőinkkel. Járt már úgy, hogy emiatt beírt a vásárlók könyvébe, vagy bejelentést tett a fogyasztóvédelmi hatósághoz?Nincs az a készlet, ami ne fogyna el néhány nap – óra – alatt, ha valóban akciós. Ilyenkor elvárható, hogy helyettesítő árut kínáljanak fel, de kompenzálás az is, ha az árut a meghirdetett áron megrendelik önnek. Pozitív történetét is írja meg nekünk!Más az online értékesítés, ott másodpercek alatt is elfogyhat bármi, ez ellen nincs mit tenni. De a webáruháznak is számolnia kell azzal, mi várható, ha árengedményt hirdet. Sem itt, sem a hagyományos értékesítési csatornán nem lehet a „készlet erejéig" kikötés mögé bújni – az ellenőrző hatóságnál sem mindenki most kezdte a szakmát...Előfordul, hogy egy akciónál valami összekeveredik, és az adott termék a boltban több különböző áron is megtalálható. Mennyiért kell eladni az árut, mit kérhet a vevő? Volt már ebből vitája a kereskedővel, hogyan oldódott meg?Gyakori, hogy az akciós áru a polcon még olcsó volt, de a pénztárnál már nem az. Az alkalmazott ilyenkor széttárja a kezét, és arra hivatkozik, hogy az informatikai rendszer még nem lett átállítva. Ez előfordulhat, csak éppen a vásárlónak ehhez semmi köze. Járt már így? Kérdezze szakértőinket!Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – munkatársaik reagálnak a felvetésekre. A többeket érintő, fontosabb kérdésekre született válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a delmagyar.hu portálon.