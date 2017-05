Óvatosan a házaló kereskedőkkel!

Az idősebbek, tájékozatlanabbak védelmében több kisváros és község tiltja, illetve szigorítja határain belül a házaló kereskedést. Mit tehetünk, ha becsapottnak érezzük magunkat, hogyan érvényesíthetjük a jogainkat? A delmagyar.hu portálon lehetett a kérdéseket, észrevételeket beküldeni – ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai válaszoltak.



– Sokszor hallom a házaló kereskedés kifejezést, de ez már mást takar, mint régen. Mi is az pontosan?



– A házaló kereskedés üzlethelyen kívül kötött szerződésnek minősül, amelyre egy 2014-es rendelet tartalmaz speciális szabályokat. Amikor a fogyasztói szerződést a „felek egyidejű fizikai jelenlét mellett" nem a vállalkozás üzlethelyiségében kötik meg.



Ilyen lehet például a vevő lakásában létrejött szerződés is, ha az ajtón vagy kertkapun bekopogtató, becsengető kereskedő ajánlatát elfogadjuk, és ezt aláírásunkkal megerősítjük. Az ajánlatok tartalma széles, Szegeden és környékén például egyre aktívabbak a nyílászárócserével, épületkorszerűsítéssel foglalkozó házaló kereskedők.



– Elvált anyaként egyedül nevelem a gyermekeimet, és alaposan utánanézek, mielőtt aláírok egy szerződést. Mennyire kell tartanom attól, hogy felkeresnek ilyen csalók?



– Elsősorban a nyugdíjasok, közülük is leginkább az egyedül élők jelentik a célcsoportot, ők a termék és

a vállalkozás főbb adatait sokkal nehezebben érik el. Szemben például az interneten gyorsan tájékozódó fiatalokkal, nekik nem megy az árak összehasonlítása. Jó tudni, hogy a vállalkozás előzetesen köteles tájékoz-

tatni saját adatairól, a szerződés lényeges tartalmi elemeiről és az elállás lehetőségéről. Az előírt tájékoztatást papíron vagy – a vevő beleegyezése esetén



– más tartós adathordozón kell közölni. Utóbbi esetben a tájékoztatásnak olvashatónak, világos és közérthető nyelvezetűnek kell lennie.



– A szomszédomat felkereste egy porszívóügynök, és azt mondta, hogy „csak itt, csak most" tudja ilyen olcsón megvenni a készüléket. Lehet hinni az ilyen ajánlatoknak?



– Nem javasolt. Általános kereskedelmi fogás, hogy az ajánlatot egyszerinek és megismételhetetlennek tünteti fel a vállalkozás, sokszor anélkül, hogy ez igaz lenne. Olykor egyediként, személyre szabottként mutatják be a több száz ezer forintos „akciót". Egészségfelmérésnek meghirdetett előadásokon ezt még a rendkívül rossz egészségi állapottal is indokolják. Céljuk, hogy ráijesszenek a vizsgált személyre vagy hozzátartozójára, akik így könnyebben rávehetők gyógyulást ígérő csodaszerek vásárlására.



– A lakásomban felkerestek, hogy olcsón kicserélik a nyílászáróimat korszerűre. Addig győzködtek, hogy aláírtam a szerződést, de megbántam. Mit tehetek, ha meggondoltam magam, visszakapom a foglalót?



– A termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat a szerződéstől, erre a kormányrendelet mellékletként nyilatkozatmintát is biztosít. E jogát egyébként már a termék átvétele előtt is gyakorolhatja, és itt ez a célszerű, a nyílászárók beépítése után e dolog sokkal macerásabb. Amennyiben a vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállás határideje meghosszabbodik 12 hónappal.

A foglaló ebben az esetben visszajár a fogyasztónak, mivel jogszabályi lehetősége az elállás, amit ráadásul indokolás nélkül is gyakorolhat.



– Mire figyeljek a házaló kereskedőktől kapott szerződéseknél? Mely pontokat érdemes megnéznem?



– Aláírás előtt mindenképpen el kell olvasni a szerződést. Ez vonatkozik az apró betűs részekre, ami az időseknél látási problémák miatt nehézségeket is okozhat. Fontos, hogy a kereskedő sürgetése esetén se egyezzünk bele felelőtlenül megrendelésbe. Mindenképpen nézzük meg, hogy az előlegként átadott pénzt írásban hogyan rögzítik, valóban előlegként, vagy más néven. Ez akkor bír jelentőséggel, ha mégis úgy döntünk, nem élünk a kereskedő ajánlatával. Az előleg ugyanis azonnal visszajár, ha az elállási jogot 14 napon belül bejelenti a megrendelő. Megkérdeztük szegedi olvasóinkat: Vásárolt már házaló kereskedőtől? Bodó Sámuel (tanuló):

– Még soha nem vásároltam, mert a termékeiket gagyinak tartom. Szerintem nagyon tolakodók. Házhoz még nem jöttek, ha a városban találkoztam velük, akkor legtöbbször siettem valahová.



Tombácz Zsuzsanna (tiszti főorvos):

– Nem vásároltam még házaló kereskedőtől, mert nem bízok a termékeikben. Nagyon figyelek a minőségre. Még csak a városban futottam össze velük, és akkor is távolról elkerültem őket.



Nyári István (nyugdíjas kábelipari dolgozó):

– Volt már, hogy elfogadtam tőlük például egy késkészletet, amit azóta is használunk. Végig szoktam hallgatni őket, de ritkán vásárolok. Sokakat átvertek már, de vannak köztük tisztességesek is.



Tóth Péter (önkormányzati képviselő):

– Soha nem vásároltam még tőlük, mert így, hogy nincs garancia az árukra, elég bizalmatlan vagyok. Otthon még nem kerestek, de vásárokban, autónál, áruházaknál már többször is megállítottak.