Panaszfal: járt már pórul strandon, fürdőben? Mi utánajártunk, mit tehet ilyenkor

Vissza lehet cserélni a fürdőruhát? Mit tehetünk, ha elhanyagolt a strand, vagy tévedésből a drágább fürdőbelépőt vetették meg velünk? A delmagyar.hu portálon lehetett a kérdéseket, észrevételeket beküldeni – ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai válaszoltak.



– Kidörzsölte a hátamat egy vízi csúszda, a horzsolás nyolc napon túl gyógyult. Kártérítést követeltem a fürdőtől, de elutasítottak, mondván, kint volt a „csak saját felelősségre használható" tábla. Ez jogszerű?

– A vízi csúszda a bírói gyakorlat szerint veszélyes üzemnek minősül, amelynek kezelőjét, vagyis a fürdőt az általános szabályoknál szigorúbb felelősség terheli a baleseteknél. Ezekben az esetekben sérelemdíjat lehet követelni, továbbá a sérülés miatti vagyoni károk megtérítését, például a gyógyszer vagy az ápolás költségét. A pénz meghatározása azonban összetett jogi kérdés – annak ellenére is, hogy a sérelemdíj összegét nem kell az érintettnek bizonyítani –, ezzel kapcsolatban javasolt ügyvéd segítségét igénybe venni.



– Fürdőruhát vettem, de nem volt megfelelő a méret, visszavihetem annak ellenére, hogy már volt rajtam?

– A vásárló méreteinek megfelelés nem vonható a hibás teljesítés körébe, így ezzel kapcsolatban nem érvényesíthető szavatossági igény. Egyes boltok azonban üzletpolitikai okból vállalják, hogy bizonyos ideig visszaveszik a nem megfelelő méretű terméket. Mivel ez önkéntes, érdemes tájékozódni a feltételeiről, hogy meddig van erre lehetőség, és milyen termékekre nem vonatkozik – például fehérnemű vagy fürdőruha. Az más, ha elszakad vagy minőségi hiba jelentkezik, ilyenkor kellékszavatossággal élhetünk a vásárlástól számított két évig.



– Lángost ettem a strandon, utána több napig rosszul voltam, biztos valami romlott volt, vagy túl sokszor használták fel az olajat. Tehetek ilyenkor valamit?

– Igen, egyrészt bejegyzéssel élhet a vásárlók könyvébe, amelyet a vállalkozás köteles megválaszolni, másrészt bejelentéssel élhet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál a 06-80/263-244-es zöldszámon.



– A belépő árát a strand nem határozta meg egyértelműen, többféle is ki volt írva, amiből persze a drágábbat számolták fel. Kifizettem. Tudok valamit tenni utólag?

– Igen, ha a szolgáltatási díj úgynevezett „többes feltüntetését" tudja dokumentálni, javasolt a panaszt rögzíteni a vásárlók könyvében. A fogyasztóvédelmi törvény szerint „az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni". Több szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a legalacsonyabbat felszámítani. Ha már kifizette, a különbözetet utólag is követelheti a vállalkozástól akár öt éven belül is, ezt azonban nem árt fotóval is bizonyítani.