Pénztártól távozás után is meggondolhatjuk magunkat

Visszakapta a pénzét, becserélték az árut?

Üzletben vásárolt termék esetén nincs olyan jogszabályi lehetőség, amely alapján akár a vevő, akár a megajándékozott azért vihetné vissza az árut az üzletbe – és kérhetné annak cseréjét –, mert nem tetszik neki, vagy nem megfelelő a mérete, kapacitása. Ennek ellenére önkéntes vállalásként egyre több üzlet megadja ezt a lehetőséget, érdemes ezért a feltételekről a vásárlás előtt tájékozódni, hiszen az időtartam nagyon változó lehet. Járt már úgy, hogy az üzlet mégis megtagadta az áru visszavételét vagy cseréjét?Kérdés az is, mi történik, ha akciósan vettük a ruhát vagy más terméket. Lehet, hogy az eladó felhívta a figyelmet a kisebb hibára – esetleg rá is volt írva –, csak nem vettük észre. Ekkor jellemzően nem élhetünk kifogással, de ha nem volt semmilyen jelzés, lehet keresnivalónk. Volt már ebből vitája? Sikerült megegyezésre jutni?Alaphelyzetben tehát a termék „egyedi megfelelősége nem a hibás teljesítés" körébe tartozó kérdés. Jó tudni, hogy a három munkanapon belüli igényérvényesítés jogszabályi kedvezménye más. Az csak a hibás termékkel kapcsolatos csereigényre vonatkozik, és csupán egyes – jellemzően – tartós fogyasztási cikkeknél alkalmazandó. Ha volt már ilyen problémája, ossza meg velünk, hogyan oldódott meg!Könnyebb a helyzet, ha a terméket „távollévők között kötött szerződés útján", például interneten vettük. Ilyenkor 14 napon belül szabadon, indoklás nélkül meggondolhatjuk magunkat, és elállhatunk a szerződéstől. Előfordult már Önnel, hogy meggondolta magát, ám nehézségei támadtak a visszakozásnál? Írja meg történetét, kérdezze szakértőinket!Kevesen tudják, de a világhálós – beleértve a Facebookon történő – vásárláshoz hasonló szabályok vonatkoznak arra is, ha házaló kereskedőtől veszünk valamit. Hiába óvnak ettől a fogyasztóvédelmi szakemberek, az idősebb korosztály ma is gyakran belesétál ilyen csapdába. Járt már így, tudta érvényesíteni a 14 napon belüli szabad elállás jogát?Előfordulhat, hogy elvesztettük a vásárlást bizonyító blokkot, nyugtát vagy számlát. A reklamációt csak akkor köteles a kereskedő kezelni, ha ezekkel bizonyítjuk, hogy üzletében vásároltuk a terméket. Előfordult már ilyen Önnel? Hogyan tudta a problémát megoldani? Pozitív történetét is ossza meg velünk!