Repülőjegynél is fontos az apró betűs rész: sokba kerülhet a spórolás - szakértőink válaszoltak

Minden légitársaságra ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Illusztráció

– Ha az átfoglalt járat néhány kilométerrel távolabbi repülőtérre érkezik, a légitársaságnak kell kifizetnie az átutazás költségét. Ezt abban az esetben tudjuk követelni, ha igazoljuk a költségeinket, például bemutatjuk az utazáskor használt jegyet. A repülőterek közötti távolságról a hítt://www.airportcitycodes.com/calcform.aspx oldal ad tájékoztatást. Ez az információ sokszor hasznos lehet, de a légitársaságnak kell a változásról értesíteni az utast. Indulás előtt ennek ismeretében lehet dönteni az átfoglalás vagy a jegyvisszatérítési igény között.– A légitársaság kötelezettsége jelentős késénél áll fenn. Ennek meghatározásánál az objektív időkorlát alapozhatja meg az utasok kártérítési igényét. Ilyen például, ha 1500 kilométeres útra a gép legalább 2 órás késéssel indul. Fontos, hogy a segítségnyújtást már akkor meg kell kezdeni, amikor valószínűsíthetővé válik, hogy késik a járat. Ennek megfelelően – a várakozási időtől függően – étkezést, frissítőt kell biztosítani. Ha valószínűsíthető, hogy a célállomás felé már nem indul járat, akkor a szállás díját és a fuvarozást is a légitársaság állja. Más a helyzet, ha a késés a csatlakozási állomáson történik. Ekkor választhatjuk azt is, hogy a légitársaság az eredeti kiindulási pontra biztosítson visszautat.– A légitársaságot akkor terheli a kárért a felelősség, ha a csomag – ellenőrzött poggyász – megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálódása a fedélzeten, vagy akkor történt, amikor az a fuvarozó felügyelete alatt állt. Az olajos folt esetén könnyebb a bizonyítás, érdemes a panaszt fotókkal alátámasztani. Az alkatrész kiesésénél a babakocsi „állapotának közrehatását" is vizsgálni fogják.– A hirdetés fő üzenetéből kell kiindulni, az ott feltüntetett árból, mert a leendő utasok ezt fogják összehasonlítani a versenytársak ajánlatával. Ha ez egy „nettó ár", amelyhez rejtett költségek kapcsolódnak, az összevetés sokszor lehetetlenné válik. Az összes körülmény részletes vizsgálata szükséges annak megállapításához, megtévesztették-e a fogyasztókat. Ha például az ár nem tartalmazza a reptéri illetéket vagy a hitelkártya-kezelési díjat, és erre csak az apró betűs szöveg hívja fel a figyelmet, felmerül a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény megsértésének gyanúja. Ilyen az is, amikor a meghirdetett akciót a repülőjegy árának csak egy részére alkalmazzák, de erre a tájékoztatás nem utal.