Sok millió törzsvásárló országa - kérdezze fogyasztóvédelemi szakértőinket!

Kártyák. Könnyen válunk törzsvásárlókká. Fotó: Karnok Csaba

A legtöbb márka úgy próbálja elkötelezetté tenni vásárlóit, hogy tagság esetén különböző kedvezményeket ad, időnként kuponokkal lehet olcsóbban vásárolni a törzsvevőknek. A profi háziasszony már keresi a multi postaládába dobott heti reklámújságját, hogy kivágja belőle az esetenként valóban érdemi kedvezményt biztosító szelvényt.

Gyakori a pontok gyűjtése is, ezeket később termékekre lehet beváltani – késkészletre, hátizsákra vagy éppen modellautókra. Ez utóbbiban a benzinkutak járnak az élen, és időről időre sikeres akciókat menedzselnek. (E sorok írója legutóbb már kisegített néhány ponttal a kút pénztáránál egy nagyon hálás apukát, akinek így „kigyűlt" egy kisautóra való.) Előfordult már, hogy nem tudta beváltani összegyűjtött pontjait? Írja meg történetét!Gyakori, hogy vásárlás közben megkérdezik tőlünk, kérünk-e matricát, amit azután beragaszthatunk az erre szolgáló kis füzetecskébe, és elkezdünk gyűjteni valamire. Párhuzamos és még elterjedtebb valóság a törzsvásárlói kártya, ezek nagy többsége ma már nemcsak kedvezményekre jogosít, hanem pontgyűjtős is. Járt már úgy, hogy kifutott valamilyen határidőből, és elvesztek a pontjai? Hova tudott fordulni panaszával, orvosolták a sérelmét?Előfordul, hogy a fogyasztó nincs megfelelően tájékoztatva az adott üzlet akciós szabályzatáról, és csalódott lesz, mert kártyájával nem tud kedvezményesen vásárolni, úgy érzi, megtévesztették. A vállalkozások – a törvényi kereteken belül – saját üzleti döntés alapján hozzák meg szabályaikat. Így nem meglepő, hogy amit gördülékenyen lehet intézni egy vásárlóközpontú boltban, multinál, azt egy kevésbé rugalmas helyen sokkal nehezebb. Járt már úgy, hogy másként értelmezte az akciós üzletszabályzatot, mint az áruház, ahol vásárolt? Hogyan oldódott meg a problémája?A sarki bolt a kertvárosban nem cifrázza, teríti a környék postaládáit egy akciós szórólappal, amin jelzi, hogy felmutatója 5 százalék engedményt kap a vásárlás összegéből. Ez faék egyszerűségű, nem kell sokoldalas üzletszabályzat. A kuponos vásárlásokkal lehet spórolni, de legyünk körültekintők, és olvassuk el az apró betűs részeket is.