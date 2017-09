Valljon színt: járt már pórul last minute úttal?

Időnként hihetetlenül alacsony összegekért utazik egyik sporttársam, így több focimeccsről is elmarad, amire egyébként nyugdíjasként már ingyen érkezik a szőregi busszal. Bármikor útra kész, néhány nappal az indulás előtt dönt.És megy válságövezetbe is, merénylet után 2 héttel, ami erősen ármérséklő tényező.Járt már úgy, hogy utolsó pillanatban történő foglalás miatt hátrány érte a normál ár töredékéért megvásárolt úttal? Az autóbusz legrosszabb ülését kapta, szobája ablaka pedig a tengerpart helyett a szállodai mosodára nézett? Írja meg történetét!

Sok iroda hirdet olcsó görög- vagy horvátországi utat utószezonban – előfordult, hogy a túl alacsony ár visszaköszönt a fél- vagy teljes panziós ellátásban? Nincs ember, aki végigolvassa az utazás előtt az általános és egyre hosszabb szerződési feltételeket, pedig sokszor hasznos lenne. Különösen igaz ez a last minute– közeli indulású, emiatt kedvezményes árú – utakra.Volt már problémája valamelyik apró betűs részből? Kihez tudott fordulni, ha nem jutott dűlőre a szállásadóval vagy az utazást szervező irodával?Az európai fogyasztóvédelem szerint oda kell figyelni az internetes foglalásokra. Tapasztalatok szerint az esetek ötödében a meghirdetett akciós árakon valójában nem kínáltak szolgáltatást – és ezek között bőven volt last minute és utószezonos ajánlat is.

Járt már pórul last minute úttal?

A vizsgált oldalak mintegy harmadánál nem volt egyértelmű a teljes ár. Négyből egy weboldal nem jelölte meg egyértelműen, hogy az ajánlatokra vonatkozó állítások szigorúan az adott portálra vonatkoznak.Járt már úgy, hogy elfelejtette dokumentálni a panaszait, és később ezek hiányában nem tudta érdekeit érvényesíteni? Ha mostanában érkezett vissza last minute útról, vagy korábban csalódott szállásában, az utazási irodában, írja meg nekünk!Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). A többeket érintő kérdésekre született válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint portálunkon.