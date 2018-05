Veszélyessé válhat a nyaralási célország: ki segít, ha csődbe megy az utazási iroda?

– A nyaralás előestéjén rosszul lettem, háziorvosom nem javasolta az utazást. Hétvégén indultam volna, így másnap a biztosítónak nem, de az utazási irodának ezt bejelentettem. Útlemondási biztosítást kötöttem, mégsem akarják visszafizetni az árát – mit tehetek?

– Gondot okozhat, ha az ügyfél nem tudja megfelelően bizonyítani az elutazást meghiúsító körülményt. Például egy komoly rosszullét, amelyet ismerős orvos kezel, hivatalos dokumentum kiállítása nélkül, vagy a rendelésre csak az utazás kezdetét követően megy el a biztosított. Esete teljesen életszerű, mégis nehéz a bizonyítás. Érdemes tehát arra figyelni, hogy a betegség jelentkezése, annak kezelése dokumentálva legyen. Segítséget jelenthet, ha e-mailben, tehát írásban azonnal jelzi az utas a betegséget, balesetet mind a biztosítónak, mind az utazási irodának. Ezek hiányában méltányossági kérelmet még beadhat.



– Utazásom lekötése után a célországban kockázatos politikai változások történtek, ezért másik utat ajánlottak fel. Ebben az országban már jártam, és már elsőre sem tetszett – végül elmentem, de már bánom.

– Ha a nyaralás helyszínét a Külügyminisztérium honlapján az utazásra nem javasolt célországok közé sorolja, akkor az iroda köteles azonos vagy magasabb értékű másik utat felajánlani. Ha minden rendben megy, megfelelő az új helyszín is, akkor az utazási szerződés módosítása mellett a felek megelégedéssel zárhatják az esetet. Más a helyzet, ha a változtatás nem érinti pozitívan az utast, ahogy ebben az esetben történt. Ha elállt volna a szerződéstől, az utazási irodának vissza kellett volna fizetnie a teljes díjat.



– Akciós utazást találtam, be is fizettem, ám az iroda csődbe ment. Nekünk a biztosítója sem fizet, kiderült, nem is az utazási irodával kötöttünk szerződést – kihez fordulhatok?

– Feltehetőleg az utazásközvetítővel jött létre szerződés, de a szervezővel, vagyis az utazási irodával már nem. Vagyoni biztosítékot pedig csak az utóbbi köteles létrehozni, ennek egyik formája a biztosítás, emiatt nem tudja igényét érvényesíteni. Természetesen kártérítési kötelezettség alapján az utazásközvetítőnek is helyt kell állnia. Az iparkamarák mellett működő békéltető testületek ingyenes eljárása is segítségére lehet, de a vállalkozás együttműködése hiányában a bírósági út jelenthet megoldást. A testületekről, elérhetőségükről a www.bekeltet.hu oldalon olvashat. Ezenkívül a fizetési meghagyással is felléphet a kártérítést nem fizető utazásközvetítő vállalkozással szemben, amelyről a www.mokk.hu oldalon kap több információt.



– A mediterrán nyárban külön díjat kértek légkondicionáló használatáért. Nem éreztük úgy, hogy van választásunk, fizettünk – volt más lehetőségünk?

– A szolgáltatás színvonaláért az utazásszervező felel, még akkor is, ha közvetítő irodán keresztül kötöttük a szerződést. Amikor a légkondicionálóért külön díjat kértek, ezzel egyrészt emelték az utazás teljes árát, másrészt nem biztosították az ígért színvonalat a már teljesített összegért. Ha nem volt meggyőzhető a tulajdonos, akkor valóban észszerűnek tűnik a fizetés. Az összeget azonban csak abban az esetben követelhetjük vissza az utazásközvetítőtől, ha utólag bizonyítani tudjuk a fizetés tényét és összegszerűségét is.

Tenger. Ne hagyjuk elrontani a nyaralást! Illusztráció: Karnok Csaba