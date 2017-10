1987-2017 - Harminc év a megrendelők szolgálatában

A harmincéves fennállás közös siker: jó hangulatban ünnepelték az eredményeket a cég dolgozói



1987-ben egy garázsból indult el az a kisvállalkozás, amely ma a DOMI Épületgépészet nevet viseli. A megbízható, minőségi munkának köszönhetően egyre több megrendelés érkezett, így idővel az egyéni vállalkozásból gazdasági társaság alakult. A folyamatos bővülés miatt többször költözött a cég az elmúlt harminc évben, mire elfoglalta helyét jelenlegi telephelyein, Szegeden a Kereskedő köz 4. és a Pulz utca 10. szám alatt.A vállalkozás teljes körű műszaki megoldást kínál – többek között – épületgépészeti és közműtervezésben, építőmesteri és szakipari munkákban, közműbekötésekben, megújuló energiát hasznosító rendszerek kivitelezésében, épületgépészeti rendszerek szerelésében (víz-, gáz-, központi fűtés), felügyeletében és üzemeltetésében. Nemcsak a minőség terén elkötelezett a DOMI Épületgépészet Kft., hanem a szerszámozottság, munkakörülmények és a szociális ellátás vonatkozásában is. Sok tekintetben csúcstechnológia áll a cég szakembereinek rendelkezésére, garantálva ezzel a megbízható, minőségi munkavégzést.A vállalkozás megállta a helyét a nyugat-európai piacon is. Németországban megmérette magát, és versenyképességét a külföldi megbízás sikerei is alátámasztják.A hosszú távra tervező, problémamegoldó, stabil környezet teremti meg a lehetőségét a nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munkának – ez az épületgépészeti cég egyik filozófiája. Ez a munka minőségére is pozitív hatással van. Jelenleg mintegy 40 ember dolgozik a cégnél, közülük többen tíz-húsz éve erősítik szakmai munkájukkal a vállalkozást. A jó munkakörülmények miatt kismértékű az elvándorlás, ami a megbízónak is előny és egyben egyfajta garancia a megbízhatóságra, hiszen egyes munkák befejezését követően, több évvel később ugyanazok a szakemberek mennek ki egy-egy rendszer karbantartására, felújítására, akik az eredetit telepítették. A tapasztalat átadása, az egyéni fejlődési lehetőség és a műszaki igényesség jellemző a cég munkatársaira.A műszaki tervezéshez, a generál kivitelezői tevékenységhez, az üzemeltetéshez, valamint a jó minőségű rendszeres karbantartási és eseti javítási feladatok ellátásához megfelelő végzettségű és szakmai gyakorlattal rendelkező szakembergárda áll rendelkezésre. A tervezési és műszaki feladatok irányítását végző szakemberek között a több évtizedes gyakorlattal rendelkező szakembereket és a pályájuk elején járó fiatalokat egyaránt megtaláljuk, ami biztosítja a cégen belül a tapasztalatok átadását és a folyamatosságot a szakmai fejlődésben.A szakember-utánpótlás biztosítására ugyancsak komoly gondot fordít a vállalkozás, így szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít mindhárom képzési szinten, legyen szó szakmunkás, technikusi vagy mérnökképzésről. A tanulók tanulószerződés keretei között, magas szintű szociális ellátás mellett végezhetik a gyakorlati munkát. Megismerkedhetnek a korszerű épületgépészeti kivitelezés során használt anyagok, technológiák, mérési folyamatok jelentős részével.– Úgy gondolom, mivel életünk jelentős részét a munkahelyünkön töltjük el, semmiképp nem közömbös, hogy az milyen színvonalú környezetben és körülmények között telik. Ezért célunk szakembereink és tanulóink mindennapi munkájához jó feltételeket, igényes munkakörnyezetet biztosítani – mondta, a cég alapítója. Ennek szellemében magas színvonalú irodai környezet, korszerű munkaeszközök, szerszámok, gépjárművek, igényes munkaruha, kulturált ebédlő és szociális terek teszik élhetővé a mindennapokat a vállalkozás dolgozói számára.A DOMI Épületgépészet Kft. a minőség, a technológiai fegyelem, a megbízhatóság és munkatársaik megbecsülése mellett elkötelezett a környezetvédelem iránt is. Zászlóvivője volt a megújuló energetikai rendszerek elterjesztésének, ezen belül számos jelentős napenergia-hasznosító rendszert, napelemes és hőszivattyús rendszert, faapríték- és pellettüzelésű fűtési rendszert telepített lakóházakba, középületekbe, üzemekbe és szociális intézményekbe. A vállalkozás tanúsított irányítási rendszerek alapján működik. Ismertsége, kapcsolatrendszere országos lefedettségű, tagja a Magyar Épületgépészek Szövetségének (MÉGSZ), a Magyar Épületgépészek Napenergia Egyesületének (MÉGNAP), a Csongrád Megyei Mérnöki Kamarának (CSMMK), a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának (CSMKIK), valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ).Ezek az értékek – a széles körű odafigyelés, a tudatosság, a precizitás, az igényesség, a társadalmi felelősségvállalás – a titkai a magas technológiai színvonal mellett a harminc éve fejlődő DOMI Épületgépészet Kft. sikerének. Ezek teszik lehetővé, hogy mind a munkavállalók, mind a megbízók elégedettek lehessenek. Ezek tették lehetővé, hogy a vállalkozás munkatársai közösen, jó hangulatban megünnepelhessék a cég fennállásának harmincadik évfordulóját.