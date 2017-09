,,Büszke vagyok arra, hogy itt dolgozhatom!"

ContiTech Rubber Industrial Kft. munkatársa! Jelentkezzen akár már ma az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 6728 Szeged, Budapesti út 10. Telefon: 06-62/566-700. E-mail: human@cbg.contitech.hu. A Continental Magyarországon hat gyárral és egy gumiabroncs-kereskedelmi központtal van jelen, a bérelt munkaerővel együtt mintegy nyolcezer embert foglalkoztat. Legyen Ön is a. munkatársa! Jelentkezzen akár már ma az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 6728 Szeged, Budapesti út 10. Telefon: 06-62/566-700. E-mail:

A törzsgárdatag, aki ahevederjavító mesterként dolgozik, és 30 év elmúltával már a fiát is a kollégájának mondhatja.Nem volt teljesen ismeretlen, hiszen nagyon sokan mondogatták, hogy ez a cég egy jó hely, a szomszédom pedig a gumigyárban dolgozott, akit egyszer megkértem arra, hogy szóljon, ha lesz üresedés. Nem sokkal később úgy alakult, hogy felszabadult egy hely a hevederjavítóknál. Megkedveltem ezt a munkát, és idővel hevederjavító mesterré váltam.A gumigyár előtt a szabadban dolgoztam, és gyakran áztam-fáztam, itt viszont sokkal jobbak voltak a körülmények. De ennél fontosabb, hogy érdekeltek az újdonságok, a munkafolyamatok, a gépek működése. Kerestem a kihívást, és örömömet leltem abban, hogy ezeknek sorra meg tudtam felelni. A kollégáimat is nagyon megkedveltem, itt ugyanis a mindenki mindenkiért elv működik, amit máshol nem nagyon tapasztaltam. Sok volt a munka, de ezt egyáltalán nem bántam, tettem a dolgomat, és mindent ki akartam próbálni.Igen, és ez adja az erőt minden nap. Az idők során kiismertem a gépek működését, ezért nem okoz gondot, ha átkerülök egyikről a másikra, feltalálom magam, magabiztosan kezelem már mindegyiket. Egyszer megkértem a csoportvezetőmet, hogy szívesen tanulnék még valamit, mire ő visszakérdezett: Gyula, hát van olyan, amit te még ne tudnál? Egyébként akkor vettem észre, hogy egyre jobb vagyok a szakmámban, amikor részlegvezetők, csoportvezetők kezdték el kikérni a véleményemet egy-egy feladattal kapcsolatban. Ez nagyon jó érzés. Persze, mindenki így kezdte, mi is kérdezgettük az idősebbeket, mit hogyan kell csinálni, és most már én vagyok az, akinek a tapasztalatára, tudására kíváncsiak.Én soha nem éreztem ezt, sőt éppen az ellenkezőjét érzem, hogy itt tényleg foglalkoznak az emberrel. Oktatásra küldik azt, akiben látnak fantáziát, én például azt tanulhattam, hogyan lehet még hatékonyabb a munkám, és hogy milyen a jó csapat. Rendezvényeket szerveznek és családi napokat tartanak, ahol mindig jókat focizunk. A bulikat meg a túrázást azért szeretem, mert jólesik kicsit összeülni, ismerkedni, beszélgetni a régi és új kollégákkal munkán kívül is. És nem utolsósorban meg kell említeni a jó fizetést, mert az is motivál. Büszke vagyok arra, hogy itt dolgozom, és a fiamnak is azt tanácsoltam, hogy itt jó helye lenne. Szerencsére megfogadta a tanácsomat, talán azért is, mert az én példámon keresztül látta, hogy jó itt dolgozni.