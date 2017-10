,,Csak jót tudok mondani a nyugdíjas munkavállalókról"

(X)

– Több évtizedes termelésben szerzett tapasztalattal is érkeztek hozzánk munkavállalók, amit hasznosítani tudtak nálunk. Csak jót tudok mondani a nálunk megforduló nyugdíjasokról – árulta el érdeklődésünkre Róka Attila, az EKO Konzervipari Kft. termelésvezetője. Mint megtudtuk tőle, a nyár óta folyamatosan 12–14 nyugdíjas munkavállalót alkalmaztak a Keleti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet segítségével. Július 1-jén lépett hatályba a törvény, amely lehetővé teszi az öregségi nyugdíjban részesülők kedvezményes foglalkoztatását. A rendszer az iskolaszövetkezetek mintájára épült fel, azaz ugyanolyan rugalmasan lehet nyugdíjas munkavállalókat alkalmazni, mint diákokat. Egyre több cég él a lehetőséggel.– Mint minden fenntarthatóan gazdálkodó vállalkozás, mi is szeretnénk minél költséghatékonyabb működést biztosítani, és mivel a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatása a diákokéhoz hasonlóan kedvező, plusz jól dolgoznak, mi biztosan előnyben részesítjük ezt a megoldást a jövőben is – jelentette ki Róka Attila. Első lépésben a nyári időszakban foglalkoztatott 45–50 diák munkavállaló pótlására igényeltek nyugdíjas dolgozókat a Keleti Szomszédoktól, hiszen az iskolakezdés után a tanulók már kevésbé vállaltak munkát. – Szívesen látnánk a sorainkban még több nyugdíjas munkavállalót – jegyezte meg a termelésvezető a pozitív tapasztalatai birtokában. Ami a költséghatékonyságot illeti, egy cégnek nagy könnyebbséget jelent, hogy akár napról napra is módosíthatja a munka mennyiségének függvényében, hogy éppen mennyi nyugdíjas munkavállalóra van szüksége, ráadásul sem a toborzás, sem az adminisztráció terheivel nem kell foglalkoznia. Ennél is lényegesebb, hogy a Keleti Szomszédok szolgáltatását költségként elszámolhatja.Anyagilag nemcsak a munkáltatók, hanem a munkavállalók szemszögéből is kedvező a Keleti Szomszédok által nyújtott lehetőség. Ha ugyanis a szövetkezeten keresztül vállal munkát egy nyugdíjas, a megkeresett fizetéséből mindössze a 15 százalék személyi jövedelemadó kerül levonásra, tehát több pénz marad a zsebében, másrészt teljes egészében megtarthatja a nyugdíját is. – Nekem havonta 60 ezer forint a nyugdíjam. Ez még arra sem elég, hogy tisztességesen levegőt vegyek. A bankoknál nem kapok hitelt sem, pedig jön a tél, és mindkét kazánom tönkrement – panaszolta Szabó Józsefné, aki a Keleti Szomszédok segítségével jutott munkához. – Amikor megláttam az újságban, hogy nyugdíjas munkavállalókat keresnek, egyből jelentkeztem a megadott telefonszámon. Én nem kérek ingyen semmit, jó lehetőség ez a keresetkiegészítésre. – Szabó Józsefné esete nem egyedülálló, a Keleti Szomszédok kutatásai szerint a régióban mindössze 70 ezer forint az átlagos nyugdíj, ami azt jelenti, hogy sokan ennél is kevesebb pénzből kénytelenek megélni. Nekik jól jön a plusz kereset, a cégeknek pedig nagy szükségük van a munkájukra, ugyanis a KSH legfrissebb felmérései szerint történelmi csúcsot döntött Magyarországon a munkaerőhiány. Jelenleg 48.460 betöltetlen álláshely van hazánkban, ami tízezerrel több, mint egy évvel korábban.Sokakban felvetődik a kérdés, hogy az idősebb munkavállalók hogyan bírják erővel. Róka Attila szerint teljes értékű munkaerőnek számítanak. – A fizikailag komolyan megterhelő munkát nem rájuk osztottuk, de ne úgy képzelje el senki, hogy különálló nyugdíjascsoportok dolgoztak a gyárban. Nem, ugyanúgy együtt munkálkodtak a többiekkel, és megállták a helyüket – számolt be a termelésvezető. Fontos, hogy a nyugdíjasok is beiktathatnak pihenőnapokat, ha szükségét érzik ennek. Csak annyi munkát kell elvállalniuk, amennyit szeretnének. – Előfordult már, hogy jeleztem a Keleti Szomszédoknak, hogy pihennék egy napot. Ebben a korban már vannak korlátai az embernek, de egész életemben keményen dolgoztam, nem félek a munkától. Van, hogy csak heti három napot bírok, máskor ötöt is; néha jólesik beiktatni egy-egy nap szünetet. Hála az égnek, ezt gond nélkül megtehetem – árulta el Szabó Józsefné. A Keleti Szomszédok pedig várja az érdeklődő cégek és nyugdíjasok jelentkezését egyaránt.